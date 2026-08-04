El Ayuntamiento de Córdoba acomete actuaciones de movilidad para peatones en el entorno de Carlos III por 257.000 euros

Actuación de Movilidad y Accesibilidad en un paso de peatones en la Avenida Carlos III de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha informado este martes sobre las cerca de 30 actuaciones referentes a su área en la Avenida Carlos III y su entorno, como la esquina con Avenida del Cairo, para facilitar la movilidad y accesibilidad de los peatones con una inversión de 257.000 euros.

En declaraciones a los periodistas, el concejal ha explicado que hace un año ya se pusieron en el suelo semáforos, "que en este tipo de avenidas, con grandes distancias para una persona con baja visión, le da una referencia bastante valiosa", mientras que "ahora se han colocado otros elementos que ya son bastante habituales en la ciudad".

En este sentido, ha citado el suelo podotáctil, "con hitos para que no aparquen los coches y si alguna persona se choca con ellos, son flexibles y no provocan ningún daño; el rebaje de los acerados, y se ha actuado para que no haya problemas de encharcamiento cuando llueve", entre otras actuaciones, como las señales verticales que "se encienden al cruzar un peatón por los sensores de infrarrojo en los pasos de peatones de la vía secundaria, de servicio".

En relación con la citada confluencia de avenidas, ha apuntado que "se convierte en una situación de riesgo continua, porque hay muchos coches que aparcan en doble fila, hay un carril bici que pasa por medio, hay contenedores y hay motos aparcadas en sitios que quitan la visión", de modo que "esto es un salvavidas", que "ya se ha puesto en otros puntos de la ciudad y el efecto es bastante notable", ha afirmado.

En este sentido, el edil ha explicado que "se ha actuado para resolver el problema que es cruzar de un punto a otro de Carlos III y quedan ahora las paralelas de Carlos III", de manera que "la siguiente actuación será en la Calle Escritor Carrillo Lasso, donde ya hay un proyecto redactado y se pondrá solución a pasos de peatones que no están conforme a norma y al acerado que está mal ejecutado, incluso alguna parada de autobús que tiene que adaptarse en accesibilidad universal".

Al respecto, ha valorado que son ya más de medio centenar de actuaciones sobre la materia en siete años y más de mil pasos de peatones con este tipo de actuaciones. Ha comentado que ya no son sólo las sillas de ruedas y coches de bebé, sino que "cada vez hay más usuarios con andadores, y es un problema un rebaje mal hecho o no ejecutado con dos o tres centímetros", entre otros aspectos que ha detallado, destacando que las actuaciones han llegado "a todos los distritos varias veces, incluso a la periferia".