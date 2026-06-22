El Ayuntamiento de Córdoba activa este martes medidas extraordinarias por altas temperaturas por el nivel rojo decretado

Ciudadanos y visitantes de Córdoba combaten las altas temperaturas en aumento, que la capital experimenta en las últimas jornadas. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba activará este martes, 23 de junio, las medidas extraordinarias previstas ante el nivel rojo por calor extremo decretado por el 112 y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre las 13,00 y las 21,00 horas, franja en la que se prevé 'riesgo extremo' por altas temperaturas.

Según ha informado el Consistorio, la activación de este nivel implica la puesta en marcha de actuaciones excepcionales, entre ellas la apertura de los refugios climáticos de 09,00 a 21,00 horas, así como la suspensión de las actividades al aire libre durante la franja horaria en la que la Aemet ha decretado el nivel rojo.

Además, se intensifica la atención a las personas especialmente vulnerables, como las personas sin hogar, que cuentan con las plazas extraordinarias de la Casa de Acogida activadas con el Plan Ola de Calor, además de un seguimiento específico por parte de la Unidad de Calle del Ayuntamiento, en coordinación con las Unidades de Calle de Cruz Roja y Cáritas.

En relación a las personas mayores, ya se realizaba un contacto preventivo, tanto telefónico como presencial, para evaluar y hacer seguimiento de su estado, especialmente en el caso de quienes viven en situación de soledad. Esta medida se mantiene y se amplía con la activación del nivel rojo, que incluye un servicio de transporte gratuito para las personas mayores que deseen desplazarse a alguno de los refugios climáticos.

Estas medidas afectan también a los trabajadores municipales. Las actuaciones contempladas son las recogidas en el 'Procedimiento general de actuación frente al riesgo de estrés térmico por calor en actividades realizadas al aire libre y en lugares de trabajo que no puedan quedar cerrados', concretamente en los apartados 6.d y 7.c relativos a las medidas específicas a activar en nivel de alerta rojo.

Para garantizar el bienestar animal de los équidos y la seguridad de conductores y usuarios, ya se ha comunicado a los conductores la suspensión del servicio de coches de caballos entre las 14,00 y las 19,00 horas, de acuerdo con el Decreto 4663, de 22 de junio de 2018.

El Ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de los avisos emitidos por las autoridades competentes para adaptar las medidas preventivas en función de la situación. Se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de prevención ante las altas temperaturas, como evitar salir en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a personas mayores o que vivan solas.