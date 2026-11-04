El Ayuntamiento de Córdoba activa el Plan Ola de Frío para ofrecer alojamiento y atención a personas sin hogar

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha activado desde el pasado 1 de noviembre el Plan Ola de Frío, un dispositivo destinado a ofrecer alojamiento nocturno y atención a las necesidades básicas de las personas en situación de sinhogarismo durante los meses de invierno.

El plan, según ha precisado el Consistorio en una nota, contempla un total de 55 plazas extraordinarias, distribuidas entre distintos recursos municipales y entidades sociales de la ciudad. En concreto, la Casa de Acogida Municipal, ubicada en la avenida Campo Madre de Dios, habilita 20 plazas extraordinarias, que se suman a las 48 plazas habituales.

Este recurso ofrece alojamiento nocturno y servicios de atención básica, como duchas, cena, desayuno y consigna para guardar las pertenencias personales. El dispositivo incluye también 25 plazas de alojamiento en el refugio nocturno de Proyecto Hombre para personas sin hogar, ubicado en la calle Abderramán III, y diez plazas gestionadas por la Asociación de Encuentro y Acogida a Toxicómanos (ADEAT) en su Centro de Encuentro, situado en la calle Motril.

El Plan Ola de Frío se complementa con la intervención de la Unidad Social Móvil Municipal y los equipos de atención en calle de las entidades sociales que trabajan con personas sin hogar. Estos equipos realizan labores de detección, atención y acompañamiento, informan sobre los recursos de alojamiento disponibles y facilitan el acceso a estos recursos.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador, ha afirmado que "la activación del plan permite coordinar los recursos municipales y los de las entidades sociales participantes para atender a las personas en situación de sinhogarismo en Córdoba y cubrir sus necesidades básicas, durante los meses de invierno".