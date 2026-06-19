El Ayuntamiento de Córdoba activa este sábado los refugios climáticos ante la alerta naranja por altas temperaturas

Archivo - Turistas y cordobeses se resguardan del sol para hacer frente a las altas temperaturas registradas en Córdoba. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba activará este sábado, 20 de junio, la red municipal de refugios climáticos tras la notificación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que ha activado el nivel de 'riesgo importante para la población' por altas temperaturas en la capital.

En una nota, el Consistorio ha informado de que esta medida forma parte del dispositivo municipal diseñado para proteger a la población frente a episodios de calor extremo, para el que se han habilitado ocho espacios municipales que ofrecen a la ciudadanía lugares donde resguardarse del calor.

Según las previsiones de la Agencia Andaluza de Meteorología, desde este sábado y hasta el lunes las temperaturas en Córdoba se acercarán o podrán superar ligeramente los 40 grados, una situación que ha motivado la activación de los recursos municipales que, en alerta naranja (entre 40ºC y 44ºC), mantienen sus horarios habituales.

Los horarios de estos refugios climáticos en los diferentes niveles de alerta se pueden consultar en la web y las redes sociales del Ayuntamiento ('https://www.cordoba.es/servicios/servicios-sociales/refugios...').

Al respecto, el Consistorio mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de los avisos emitidos por las autoridades competentes para adaptar las medidas preventivas en función de la situación, a la vez que recuerda "la importancia de seguir las recomendaciones de prevención ante las altas temperaturas, como evitar salir en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a personas mayores o que vivan solas".