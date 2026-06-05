El Ayuntamiento de Córdoba adelanta a este viernes la apertura de las piscinas municipales y con horarios ampliados

Isabel Albás en la piscina de la Fuensanta. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Deportes en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha anunciado que este viernes se abren las piscinas municipales de la Fuensanta y de la calle Marbella, siendo "el primer año que abrimos el 5 de junio, con lo cual hemos avanzado para que así cordobeses y cordobesas puedan disfrutar de nuestras maravillosas piscinas públicas", que, además, tendrán un horario ampliado.

A este respecto y en una atención a medios en la piscina de la Fuensanta, Albás ha detallado los horarios de funcionamiento de las instalaciones, precisando que "entre semana se abre de lunes a viernes de once de la mañana a diez de la noche", mientras que "los fines de semana es de diez de la mañana a diez de la noche", con un servicio ampliado en la piscina de la Fuensanta, pues, los "viernes y sábados, esta piscina abrirá hasta las 1,30 horas" de la madrugada, durante lo meses de julio y agosto.

La también presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha destacado la gran demanda de abonos que ha habido para la piscina de la Fuensanta, pues "ya están todos los abonos vendidos y hay 200 solicitudes a la espera, con lo cual ya 1.700 plazas están cubiertas", mientras que para la piscina de la calle Marbella "se han recibido muchas solicitudes", en concreto cerca de 700, "pero aún quedan plazas libres", por lo que Albás ha animado a aprovechar la "oportunidad ahora, que está haciendo un poquito de calor".

Albás ha destacado las inversiones realizadas en ambas instalaciones, explicando que se han llevado a cabo, "tanto en la piscina de la calle Marbella", como en la piscina de la Fuensanta, "por un importe de 65.000 euros, para adaptar y adecuar" las instalaciones a su uso estival para el ocio de los cordobeses.

Por último, Albás ha dicho estar "plenamente convencida" de que serán "muchos los usuarios que van a disfrutar" las piscinas municipales, y ha subrayado que "el deporte es vida, que es salud y que estas piscinas lo que hacen también es generar convivencia entre vecinos y vecinas", que pueden pasar "unos días muy agradables y disfrutar de lo que es el verano en nuestra ciudad de una forma más fresquita".