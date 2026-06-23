El Ayuntamiento de Córdoba aprueba el estudio de viabilidad y anteproyecto para el mercado y aparcamiento en Sagunto

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, junto a la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, junto a la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este martes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el estudio de viabilidad y anteproyecto relativos al contrato de concesión de obras consistente en la implantación de un edificio modular para mercado público, aparcamiento en altura y usos coadyuvantes y/o complementarios en la parcela dotacional pública, sistema general, de equipamiento comunitario en la Calle Sagunto.

En una rueda de prensa, el portavoz y concejal de Urbanismo ha explicado que "se instalarán los comerciantes que están tanto en el Mercado de la Mosca como los que se puedan incorporar nuevos a ese espacio de una planta baja donde irá un mercado municipal" y habrá un aparcamiento en dos plantas con 200 plazas en rotación y cien plazas reservadas a residentes en un aparcamiento modular.

A partir de ahora, se abre el plazo para la presentación de ofertas, con una inversión a cargo del privado de unos 8,4 millones de euros, precisando que el mercado municipal será de uso público, "gestionado directamente por el Ayuntamiento y las dos plantas de aparcamiento o también los usos de hostelería u otros usos posibles coadyuvantes que puedan enmarcarse dentro de la planta baja serán actividades a cargo del concesionario", ha apuntado.

Por otra parte, se ha aprobado el expediente relativo a la contratación de las obras para la renovación de solerías "que se encuentran en mal estado" en la Plaza de Los Califas, con un presupuesto de 89.497 euros y un plazo de ejecución de dos meses, a la vez que se ha adjudicado el contrato de la obra de remodelación de acerados de la calle Névalo en Villarrubia, con una actuación en 400 metros, durante tres meses desde la firma del acta de replanteo y por 211.807 euros.

En cuanto a la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha salido adelante el avance y el documento inicial estratégico del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial 'La Perla Fases I y II', "un proyecto importante dentro del proceso de regularización de parcelaciones", ha valorado Torrico.

SERVICIOS SOCIALES

Respecto a los servicios sociales, ha recibido el visto bueno un convenio de colaboración con la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym Córdoba), con una subvención de 6.000 euros para el mantenimiento de su sede.

Se ha tomado conocimiento de la aprobación de proyecto y solicitud de subvención en la segunda convocatoria de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local para la selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, para su financiación mediante el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), correspondiente al período de programación 2021-2027, con una dotación de 2,3 millones de euros, tras la primera convocatoria de 1,3 millones, con el desarrollo en el Colegio Duque de Rivas, para "dar una salida a familias vulnerables", ha apuntado la edil.

Y se ha justificado la subvención concedida a la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico) para la ejecución del proyecto 'Identificación de biomarcadores predictivos en leche materna para la detección precoz del cáncer de mama postparto (Hera Test)' correspondiente al ejercicio 2025.

Igualmente, se han aprobado un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, con una ayuda de 90.000 euros, para la ejecución de sus actividades este año, y un convenio con el Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena, con 8.000 euros para la financiación de los gastos de funcionamiento y desarrollo de su programa anual de actividades.

APOYO A LAS VERBENAS Y SADECO

Y han salido adelante las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para Verbenas Populares del año 2026 de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, donde ha aumentado el presupuesto en 15.000 euros respecto a 2025, pasando de 25.000 a 40.000 euros, con un importe máximo de cada verbena de 500 euros más, de modo que pasa de 2.500 a 3.000 euros.

Respecto a los horarios, se mantienen iguales, pero se considera el sábado como día no laborable, por lo cual la madrugada del sábado se podrá mantener la verbena hasta las 02,00 horas y no hasta las 24,00 horas del viernes. Igualmente, se mantiene la reducción del volumen al 50% entre las 16,00 y las 19,00 horas y también a partir de las 00,00 horas, y en caso de día laborable, a partir de las 23,00 horas.

También ha comentado que "se mantiene la limitación de concentración de eventos, fundamentalmente para proteger los espacios del casco histórico, que acumulan un importante número de eventos", ha aseverado Torrico, quien ha señalado que "las bases prevén esa limitación".

En definitiva, ha resaltado que siguen "apostando con las verbenas populares, incrementándolas, pero también regulándolas de tal forma que, como ya se hace en Cruces y en otros grandes eventos de la ciudad, se pueda combatibilizar con el descanso de los vecinos".

En otro orden de cosas, sobre la situación de la recogida de basura, Ruiz Madruga ha explicado que, a la espera de los 20 nuevos camiones de Sadeco que llegan en julio, "los ciudadanos están percibiendo que a lo mejor los grupos de contenedores al lado de su casa que se recogían habitualmente de noche ahora se recogen bien de mañana, bien de tarde", a lo que ha añadido que en algunos casos "hay errores en la recogida".