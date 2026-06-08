El Ayuntamiento de Córdoba aprueba de modo inicial el proyecto del plan de mejora de la calidad del aire en zona urbana

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel García-Ibarrola. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel García-Ibarrola, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado de modo inicial el proyecto del plan de mejora de la calidad del aire de la zona urbana de Córdoba 2030, así como también de forma inicial el proyecto del plan de acción a corto plazo para mejora de la calidad del aire, con 24 medidas del Consistorio y otras 28 que llegan de administraciones como Junta y Gobierno.

En una rueda de prensa, el edil de Medio Ambiente ha explicado que "el objetivo principal es la mejora y la protección de la salud pública" y ha recordado que su Delegación impulsó el plan para la contaminación atmosférica y que se articulaba en dos grandes herramientas: el plan de acción a corto plazo y el plan de mejora de la calidad del aire, algo que "va vinculado a la nueva directiva de la Unión Europea", que "hace una modificación de los límites establecidos en la contaminación atmosférica".

Para elaborar estos documentos, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta se realizó un grupo de trabajo donde han estado implicados a nivel municipal, autonómico y estatal para marcar las directrices dentro de los planes de calidad y, sobre todo, "encaminados a revisar en profundidad las medidas que, junto a los servicios municipales, hay que poner en marcha para garantizar su viabilidad", ha apuntado.

Desde la Delegación esos planes se someterán a información pública, una vez que han sido aprobados en la Junta de Gobierno Local, "para que los distintos entes que se vean afectados puedan presentar las alegaciones pertinentes", ha asegurado.

MEDIDAS

En concreto, el edil ha explicado que "el plan de acción a corto plazo es un mecanismo de intervención rápida, que afecta sobre todo a las partículas en suspensión", de manera que "cuando se ve que alguno de los parámetros o límites supera los legalmente establecidos o recomendados, se llevan a cabo actuaciones de forma inmediata que pueden afectar a restricciones de tráfico, acciones que se tomen en la zona de bajas emisiones, limitación de velocidad y refuerzo inmediato del transporte público".

Y luego estará el plan de mejora de la calidad del aire que tiene como horizonte el año 2030, que "afectaría a las distintas delegaciones, a los organismos autónomos y a las empresas municipales", que está "muy vinculado al plan del cambio climático que establece la agenda del Ayuntamiento y que no sólo tendría su efecto sobre el tema del tráfico rodado, que es el principal argumento sobre el que hay que actuar, sino también en toda la rehabilitación en los edificios y en los que se busca una mayor eficiencia energética y, por tanto, una reducción de la contaminación".

Entretanto, ha afirmado que "se va a seguir avanzando en la calidad del aire gracias a la política que se lleva a cabo de desarrollo verde de la ciudad", teniendo en cuenta que "Córdoba es la cuarta ciudad de España con más metros cuadrados verdes por habitante y se sigue ampliando esa apuesta".

AYUDAS SOCIALES

Por otra parte, han salido adelante convenios con la Asociación de Mujeres Gitanas de Córdoba Upre Romnja, con una ayuda de 10.000 euros, para la ejecución del proyecto 'Upre-Kalí: Servicio de atención integral y mediación', para atender a 25 mujeres y cinco hombres para "mejorar su situación de exclusión social, a través de la atención social personalizada que favorezca sus condiciones de acceso al mercado laboral", ha indicado Torrico.

Y con la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones Similares (Acpacys), con la concesión de una subvención de 15.000 euros, para la ejecución del proyecto 'Apoyo a la inclusión social en Acpacys', para "dar cobertura al desarrollo de su actividad anual", con la atención a "los jóvenes, fundamentalmente, con problemas de parálisis cerebral".

Igualmente, ha recibido el visto bueno un convenio con la Fundación Antonio Gala, con la concesión de subvención de 80.000 euros, para la realización de sus actividades durante el primer semestre de 2026, "con una especial incidencia en la convocatoria internacional de becas de residencias en Córdoba para jóvenes creadores para el fomento de la cultura, creación y producción artística en la ciudad", ha valorado el portavoz.

CAMBIO DE ACCESO A LA VIVIENDA

Asimismo, se ha aprobado el anteproyecto de las normas reguladoras del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento como proyecto, de manera que "se ha pasado del sistema de puntuación y baremación, que se mantiene a través de la asignación en diversos cupos, al sistema de sorteo", ha apuntado Torrico, también presidente de Vimcorsa.

Dicho cambio, ha agregado, se realiza "fundamentalmente para algunas cuestiones que van a agilizar y dar más oportunidades a algunos de los demandantes que llevaban también históricamente registrados en ese registro, pero que siempre se quedaban en situación de reserva porque entran nuevas familias o individuos con mejores puntuaciones de preferencia social y parecía que se quedaban indefinidamente en situación de reserva y no tenían acceso a una vivienda protegida por renta".

Según ha remarcado, "el nuevo sistema dará mayor concreción, claridad y celeridad a los procedimientos de inscripción, selección y adjudicación de viviendas", a lo que ha agregado que "fundamentalmente la modificación va a consistir en una reducción de la documentación exigida para hacer más fácil el acceso al registro" y también "se va a reducir el número de veces de dos a una que se puede rechazar una vivienda asignada fundamentalmente en materia de alquiler".

Al respecto, ha destacado "en materia de alquiler antes se podía rechazar hasta dos veces la oferta y ahora una vez rechazada, la siguiente conllevará la exclusión del registro para que así pueda darse más oportunidad a los ciudadanos inscritos en este registro que necesiten acceso a la vivienda en régimen de protección".