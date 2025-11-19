El Ayuntamiento de Córdoba y asociaciones activan el plan ola de frío con más de 70 plazas para personas sin hogar

Archivo - Voluntarios de Cruz Roja atendiendo a personas sin hogar en Córdoba, en una imagen de archivo. - CRUZ ROJA DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este miércoles del plan ola de frío, puesto en marcha desde el día 1 de noviembre con la Casa de Acogida y desde distintos espacios de asociaciones, aunque las alertas por frío llegan estos días, para lo cual se ofrecen más de 70 plazas para las personas sin hogar.

En una rueda de prensa, la concejal ha detallado que entre los servicios que se ofrecen en la Casa de Acogida, con 20 plazas más desde las 20,00 a las 9,00 horas, están las duchas, pernoctar, el desayuno y la taquilla "para que puedan guardar sus pertenencias durante la noche". Ello se refuerza con algunas de las asociaciones de la Red CoHabita.

Al respecto, ha destacado que Cáritas vuelve a incorporar 20 plazas, que "en principio solían abrir con olas de calor y olas de frío, pero este año, de forma extraordinaria, han decidido que las 20 plazas de ampliación estén durante todo el año".

Asimismo, ha indicado que Adeat, a través de un convenio con el Consistorio, dispone de diez plazas extraordinarias pardicciones, a lo que se añade Proyecto Hombre desde diciembre con otras 20 plazas más destinadas también a la Ola de Frío.

También, ha comentado que a este recurso se le suma la Unidad de Calle que atiende a las personas sin hogar que están en la calle conjuntamente con las unidades de calle que hay en la Red CoHabita, como Cáritas y Cruz Roja, además de la Orden de Malta y Aperfosa, "que atienden también a estas personas, sobre todo con alimentos y bebidas calientes en los días de más frío".

En este sentido, la edil ha subrayado que pretenden desde el Ayuntamiento "poder dar cabida a todos los cordobeses que de una forma u otra tienen una situación complicada, no tienen un techo en esta fecha y quieren tener un recurso donde puedan estar refugiados".

MÁS HOMBRES QUE MUJERES

Según ha expuesto, "de las personas que acuden a la Casa de Acogida con esta ola de frío, un 90% son hombres", a lo que ha agregado que "el año pasado hubo un pico de más mujeres que lo habitual, pero este año, hasta ahora, solamente ha habido una usuaria".

La Casa de Acogida tiene 48 plazas habitualmente y abre 20 de forma extraordinaria por el plan de ola de frío. La concejal ha apuntado que este año van a analizar "si la asistencia de los usuarios es para todo el período que se pone, de 20,00 a 9,00 horas o, como en verano con las olas de calor, hay un pico a la hora de las comidas", dado que "si es así, para el año que viene se reforzarían, en vez de convenios y ayudas con entidades para poner recursos habitacionales de ola de frío, a lo mejor en el área de comedores", para de esa forma "cubrir la demanda del usuario".

SÓLO PARA PERSONAS SIN RECURSOS

Igualmente, Contador ha explicado que "el año pasado hubo que poner un poco de orden, porque hubo un incremento de personas que venían a la Casa de Acogida en las olas de frío para pernoctar estando dentro de la campaña agrícola, venían trabajadores realmente", cuando "uno de los requisitos para la Casa de Acogida es que sea una persona que no tenga recursos económicos y que no tenga un sitio donde habitar", de forma que "las personas que están trabajando no reúnen esos requisitos", ha aclarado.

En palabras de la delegada, "no puede ser que personas que están trabajando estén ocupando una plaza que puede ocupar una persona que está en situación de calle, que no tiene recursos económicos". Así, el equipo de Servicios Sociales está pendiente de cada uno de los casos, al tiempo que ha declarado que "la Casa de Acogida no es el sitio idóneo para estar con menores".

En este caso, ha mencionado el Centro de Emergencia Habitacional, "que viene a cubrir muchas de las situaciones que nos encontrábamos en la Casa de Acogida", y donde "se hace un seguimiento más exhaustivo y se intenta que haya un ambiente familiar".