El Ayuntamiento de Córdoba cambia la solería de la plaza Matías Prats, ajardina la zona y cambia los bancos

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, en la plaza D. Matías Prats Cañete de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que procederá a la renovación de la solería defectuosa de la plaza D. Matías Prats Cañete, en la zona del Zoco, una actuación que tendrá un importe de 62.920 euros.

Tal y como ha señalado el Consistorio cordobés en una nota, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobará en su sesión ordinaria del lunes la adjudicación del contrato relativo a dicha obra, que será adjudicada a la empresa Andrecor.

Según ha indicado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, el objeto de la actuación es la sustitución de las losas defectuosas de mármol blanco, granito rosa y granito gris. El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del acta de replanteo. De forma paralela, se han iniciado los trabajos de ajardinamiento de la citada plaza, que consisten en la construcción de 22 alcorques de 2x2 metros cuadrados y la plantación de 22 árboles de gran porte.

"Con ello damos respuesta a la necesidad detectada en el Plan Director de Arbolado de ir corrigiendo las islas de calor mediante una mayor cobertura arbórea", ha señalado Ruiz Madruga, quien ha añadido que, "además, se está mejorando la jardinera perimetral de la fuente, impermeabilizándola, mejorando el sistema de riego y plantando especies y flores de temporada". Estos trabajos se están realizando dentro del contrato de mantenimiento de zonas verdes, con un coste de 12.680 euros.

Igualmente se procederá a sustituir los bancos de granito de toda la plaza por bancos de forja con respaldo y a cambiar la iluminación a tecnología led. "Se trata de un espacio muy transitado y muy vivido por los vecinos de la zona, por lo que todas las actuaciones que estamos emprendiendo y que vamos a desarrollar en los próximos meses tienen el objetivo de que presente las mejores condiciones y contribuir así a la calidad de vida de los cordobeses, que es nuestra máxima prioridad", ha añadido.