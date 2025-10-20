El Ayuntamiento de Córdoba celebra el cien cumpleaños de Rafael Fonseca dentro del programa 'Cordobeses Centenarios'

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha rendido este lunes homenaje a Feliciano Rafael Fonseca, conocido cariñosamente como Rafael, con motivo de su cien cumpleaños y dentro del programa 'Cordobeses Centenarios', que desde agosto de 2022 ha reconocido la trayectoria y ejemplo de 17 mayores que han alcanzado o superado el siglo de vida.

Según ha informado el Consistorio, en la celebración de esta jornada, Rafael ha estado acompañado, además de por su familia, por el alcalde, José María Bellido, y la delegada de Mayores, Eva Contador, quienes han cantado el cumpleaños feliz al homenajeado y soplado las velas con él.

Rafael nació en Cabra el día 20 de octubre de 1925, siendo el tercero de seis hermanos e hijo de Paco y Sofía. Desde joven mostró una gran sensibilidad artística que lo llevó a estudiar Bellas Artes, antes de emigrar a Buenos Aires (Argentina), donde vivió varios años y se casó con su esposa Carmen, con la que volvió a Córdoba y tuvo cinco hijos.

Desarrolló gran parte de su vida laboral como delineante en la Universidad Laboral de Córdoba y, después de algún tiempo sin pintar, retomó su pasión a los 88 años, dedicándose a las acuarelas, óleos y pasteles, hasta hace apenas unos años, cuando tuvo que dejarlo por motivos de salud.

Para Contador, "es un honor celebrar los cien años de vida de Rafael y compartir con su familia este día tan especial". "Cordobeses como él son un ejemplo de esfuerzo, dedicación y amor por la familia, la cultura y el trabajo, y nuestro compromiso con los mayores es reconocer, también con este pequeño gesto, su historia y entrega que tanto han aportado a la ciudad", ha resaltado.