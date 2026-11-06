El Ayuntamiento de Córdoba celebra el día 15 el Festival Viento Joven dedicado a música cofrade en el Silo de Santa Cruz

Cartel del Festival Viento Joven que se celebra en el Silo de la barriada periférica de Santa Cruz el domingo 15 de noviembre, a las 12,00 horas. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba celebrará el domingo 15 de noviembre, a las 12,00 horas, el Festival Viento Joven en el Silo de la barriada periférica de Santa Cruz. La cita, organizada en colaboración con el Consejo de Distrito de Santa Cruz, estará dedicada a la música cofrade y contará con la participación de tres agrupaciones musicales, Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba, Sagrada Columna de Santa Cruz y Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares.

Según ha informado el Consistorio, el festival se enmarca en el ciclo de Festivales de Planneo, que durante este año ha celebrado seis encuentros de diferentes estilos musicales y culturales, distribuidos por distintos distritos de la ciudad.

La programación comenzará con la actuación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, que ha participado en acompañamientos musicales a hermandades de distintas provincias andaluzas y ha llevado su música fuera de España.

A continuación, actuará la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, fundada en 1989 y vinculada a la Hermandad de la Estrella, que cuenta con una trayectoria consolidada en la Semana Santa cordobesa y ha participado también en celebraciones de otras capitales andaluzas.

El festival concluirá con la actuación de la Agrupación Musical Sagrada Columna de Santa Cruz, vinculada al distrito y con más de 25 años de trayectoria.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha señalado que "este festival se incorpora a la programación de Planneo con una propuesta centrada en la música cofrade y en la participación de agrupaciones musicales para acercarla a los jóvenes y desarrollar una nueva cita cultural en el distrito".