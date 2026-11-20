Cartel de 'Playsur', la I Jornada Joven de Deporte, Ocio y Participación del Distrito Sur, el sábado 21 de noviembre, en la pista de baloncesto de la calle Motril, frente al IES Averroes. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba celebra 'Playsur', la I Jornada Joven de Deporte, Ocio y Participación del Distrito Sur, este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 10,00 horas, en la pista de baloncesto de la calle Motril, frente al IES Averroes. La actividad está organizada conjuntamente con la Delegación de Participación Ciudadana, el Imdeco, el Consejo de Distrito Sur y la Copa Habitante, con la colaboración de la Diputación Provincial y Sadeco.

Según ha detallado el Consistorio, la iniciativa se desarrollará en el marco de los Festivales Planneo e incluirá el campeonato de baloncesto 3x3 de la Copa Habitantes, además de música ambiente y actividades dirigidas a fomentar la convivencia y la participación juvenil.

La jornada comenzará a las 10,00 horas y contará con equipos de distintas categorías, desde infantil hasta sénior, integrados por jóvenes de instiutos del Distrito Sur y de otros centros educativos de la ciudad. Los equipos podrán ser mixtos y estarán formados por tres jugadores, con la posibilidad de incorporar hasta dos suplentes.

La I Jornada Joven de Deporte, Ocio y Participación tiene como objetivo ofrecer una propuesta de ocio saludable en el Distrito Sur, promover la práctica deportiva y facilitar espacios de encuentro entre jóvenes de distintos barrios de Córdoba.

El cartel de esta primera edición ha sido realizado por el joven artista Isaac Torres y está vinculado a los ejes temáticos de deporte, participación y convivencia que articulan la actividad.