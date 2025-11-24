El Ayuntamiento de Córdoba concede 6.400 euros para restaurar el Triunfo de San Rafael de la Plaza de Padres de Gracia

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico; la delegada de Cultura, Isabel Albás, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico; la delegada de Cultura, Isabel Albás, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Profesional Cordobesa de Arte Sacro, con una subvención de 6.400 euros, para el proyecto de restauración del Triunfo de San Rafael de la Plaza de los Padres de Gracia en Córdoba.

En una rueda de prensa, la concejal ha recordado que "en octubre de 2023 padecimos el temporal Bernard e hizo también muchos daños, no solamente en toda la ciudad, sino también en este monumento, porque un árbol impactó directamente contra él y lo rompió".

"Desde ese mismo momento tuvimos claro la necesidad de restaurarlo cuanto antes, ya que es un patrimonio importante de la ciudad y este San Rafael además está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y forma parte del conjunto de todos los San Rafaeles que hay en la ciudad", ha destacado Albás.

Al respecto, ha detallado que "se ha hecho una radiografía de en qué situación se encontraba el monumento y de qué tipo de piedra estaba hecho, que se ha sabido posteriormente que es un tipo de piedra caliza de la Subbética", a lo que ha agregado que "todas estas actuaciones, bastante complicadas, han sido tuteladas por Marina Ruiz Gutiérrez, técnico de restauración y conservación de bienes culturales".

Así, ha apuntado que "firmando el convenio, el Ayuntamiento abona todos los costes de los materiales y productos necesarios para llevar a cabo la restauración", con un plazo de ejecución de cinco meses.

Por otra parte, la edil ha comentado sobre la restauración y mantenimiento de los demás San Rafaeles de la ciudad que "en este momento se analiza qué necesidad tiene cada uno para valorar económicamente cuál es el coste de tenerlos en perfecto estado".

'PREMIOS + HISTORIA'

Además, se ha prorrogado el contrato referente al patrocinio de los 'Premios + Historia' de la revista Historia National Geographic, con entrega en la ciudad de Córdoba en el mes de febrero de 2026, con un apartado especial en la revista citada para la difusión de Córdoba. El patrocinio tiene un coste de 50.000 euros más 10.500 euros de IVA, en total 60.500.

Ha salido adelante un convenio de colaboración con la Fundación Campus Córdoba, con una subvención de 71.100 euros, para el desarrollo del proyecto de formación y empleabilidad denominado 'Programa Becas Qurtuba Academy Ayuntamiento', para "impulsar la competitividad de la economía cordobesa, la formación y la empleabilidad de los jóvenes cordobeses y que esto, unido al resto de ayudas y de inversión que realiza la propia Fundación, convierta también a este centro en un referente de la formación profesional a nivel andaluz y nacional", ha indicado Torrico.

Y se ha adjudicado el contrato relativo al servicio de inspección reglamentaria y asistencia técnica asociada de sistemas contra incendios, sistemas de climatización, calefacción, depósitos de combustible, instalaciones eléctricas, equipos a presión y máquinas de las instalaciones municipales, cuyo mantenimiento es competencia del Ayuntamiento, con una vigencia de tres años, más dos de prórroga, con un coste de 345.711 euros.