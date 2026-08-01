El Ayuntamiento de Córdoba condena el acto vandálico a la escultura a Maimónides

Archivo - Banderas en la fachada del Ayuntamiento de Córdoba (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa accidental de Córdoba, Cintia Bustos, ha condenado este sábado en nombre de todo el Gobierno Municipal los daños sufridos por la base de la escultura a Maimónides de la Judería, que en la noche del pasado viernes ha sido vandalizada con una pintura de espray.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Bustos ha calificado los hechos de "agresión al patrimonio" al tiempo que ha lamentado la "extrema gravedad del mensaje de odio que representa la pintada que se ha localizado".

La Policía Local de Córdoba, que ha realizado un atestado inicial en el que se recogen los daños ocasionados, dará traslado del asunto al Cuerpo Nacional de Policía, competente para la investigación de delitos contra el patrimonio.

Al respecto, la alcaldesa accidental ha expresado que confía en que "las pesquisas puedan saldarse con la identificación de la persona o personas responsables a la mayor brevedad posible".

Por otra parte, la empresa municipal Sadeco ha programado en el primer turno del próximo lunes, 3 de agosto, un servicio especial para la limpieza del grafiti. En este aspecto, el presidente de la compañía pública, Miguel Ruiz Madruga, ha afirmado que cuentan con un equipo experto en la eliminación de pinturas, "que acumula una gran experiencia en la limpieza de grafiti sobre piedra, una labor especialmente complicada".

Por este motivo, ha concretado, estas labores serán "prioritarias" en el inicio de la semana, "garantizando que la escultura no sufre ningún daño adicional o desgaste derivado de nuestra intervención".

Con todo, Cintia Bustos ha puesto de relieve que "afortunadamente este tipo de comportamientos absolutamente deleznables son anecdóticos en nuestra ciudad". En este sentido, ha destacado el "inmenso respeto y cuidado que demuestran los cordobeses por el patrimonio monumental, cultural, histórico y artístico; incluso cuando se producen grandes concentraciones de personas o celebraciones masivas". "Es una pena que las acciones de uno o unos pocos vengan a distorsionar la realidad de nuestra ciudad", ha sentenciado.

Por ello, Bustos ha puesto en valor el impulso que ha realizado el Gobierno Municipal que encabeza José María Bellido a normativas que impulsan la seguridad ciudadana y la protección de los bienes inmuebles de titularidad pública, destacando la aprobación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, sobre la que la Policía Local viene desarrollando una campaña informativa y de sensibilización durante toda la temporada estival, previa a la fase de imposición de sanciones.