Ayuntamiento de Córdoba conmemora la Gran Redada del Pueblo Gitano con una acción cultural en la Plaza de la Corredera

Imagen de la conmemoración de la Gran Redada del Pueblo Gitano en Córdoba - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) y la Asociación de Mujeres Gitanas Upre Romnja, ha conmemorado la pasada noche del 31 de julio, la Gran Redada del Pueblo Gitano con una acción cultural y de memoria histórica celebrada en la Plaza de la Corredera para "reivindicar la memoria de las víctimas y la lucha contra el antigitanismo".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio cordobés, la iniciativa ha convertido este "emblemático" espacio de la ciudad, también conocida como Prisión General de Gitanos, en "un escenario de recuerdo de la Gran Redada que supuso la detención simultánea de miles de personas gitanas en 1749". Asimismo, "la elección de la plaza ha respondido a su significado histórico, ya que allí se encontraba la antigua Cárcel Real de Córdoba", ha informado.

En este sentido, la actividad, planteada como una acción sorpresa, ha sorprendido a las personas que se encontraban disfrutando de la noche en la "emblemática" plaza e "invitó a vecinos y visitantes a reflexionar sobre este episodio de la historia del Pueblo Gitano".

La acción comenzó a las 23,00 horas y "recreó una celebración tradicional gitana que se vio interrumpida por la irrupción de la Gran Redada, evocando el momento en el que, en la madrugada del 30 de julio de 1749, miles de hombres, mujeres, niños y niñas gitanos fueron detenidos" ha detallado la adminsitración local.

Tras la escenificación, desde los balcones del Centro Cívico Centro, ubicado en el edificio que albergó la antigua cárcel de la ciudad, se han interpretado varias piezas musicales "vinculadas a la memoria y la libertad del Pueblo Gitano". La representación ha contado con las actuaciones de los cantaores Rafa Calli, Lourdes Pastor y Diego Patato, acompañados por los guitarristas Pablo Torres y Lolo Plantón, y el percusionista Manuel Arango.

Finalmente, el acto concluyó con la lectura de un manifiesto elaborado por las entidades participantes, en el que "se hizo un llamamiento a preservar la memoria como una responsabilidad colectiva, renovando el compromiso con la igualdad, la justicia social, los derechos humanos y la lucha contra el antigitanismo" ha informado el Ayuntamiento.

Al hilo, la teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha afirmado que con esta iniciativa "hemos querido acercar a la ciudadanía un episodio tan desconocido como la Gran Redada, pero entendíamos que debía hacerse dando la voz a quienes mejor podían contar esta historia". Bustos ha destacado que "seguiremos impulsando iniciativas que utilicen la cultura, la memoria y la participación juvenil como herramientas para fomentar la convivencia, el conocimiento de nuestra historia y el respeto mutuo".