El Ayuntamiento de Córdoba constituye foro para impulsar la transformación digital como herramienta para mejorar la vida

El Ayuntamiento de Córdoba constituye el Foro Ciudad Digital, un órgano de participación y consulta en torno al Plan Estratégico Córdoba Digital. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha constituido este miércoles el Foro Ciudad Digital, un órgano de participación y consulta en torno al Plan Estratégico Córdoba Digital que está integrado por grupos políticos, instituciones, sindicatos, empresas, universidades, movimiento ciudadano, centros sanitarios o entidades sociales, entre otros.

En la reunión constitutiva, los distintos miembros han recibido el borrador del citado Plan Estratégico para que en el plazo de un mes hagan sus aportaciones. Este borrador ha sido elaborado por la Delegación de Modernización Digital, en coordinación con el resto de delegaciones municipales, y por el comité de expertos y el comité redactor creados al efecto.

En la reunión, presidida por el alcalde, José María Bellido, y a la que han asistido la teniente de alcalde delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, y la teniente de alcalde delegada de Economía, Blanca Torrent, ha quedado de manifiesto "lo positivo de esta unidad de la sociedad en un objetivo común, que es la transformación digital como herramienta para mejorar la vida de la ciudadanía y de quienes nos visitan, mediante la integración de tecnología avanzada en la Administración pública y en la gestión urbana", ha indicado el alcalde en una nota.

El Plan Córdoba Digital es la hoja de ruta para transformar la ciudad en "un referente tecnológico y de innovación", ha apuntado Bellido, quien ha recordado "la apuesta firme que el gobierno municipal hace por la modernización digital desde 2019, porque tenemos claro que es una herramienta muy importante para mejorar los servicios públicos, y hemos dado un salto enorme a este respecto".

El alcalde ha manifestado que "este plan está dentro de la Agenda Córdoba, que tiene un eje centrado en la estrategia de ciudad digital como paso para mejorar la calidad de vida". "Afrontamos los retos de la transformación digital para no quedarnos atrás y responder a las necesidades de la ciudadanía, en línea con las directrices europeas y globales", ha anotado.

GRANDES EJES

El plan se articula en tres grandes ejes, "que tienen que ver con el desarrollo de servicios digitales cercanos y útiles a la ciudadanía; con una ciudad digital hiperconectada, y con una capacitación digital para la industria y la logística", ha explicado.

Al respecto, ha aseverado que "el Plan Córdoba Digital no es un proyecto aislado de una Delegación, es una estrategia de ciudad que busca la cohesión y la modernización real de nuestra administración y el tejido productivo", al tiempo que ha insistido en que "no buscamos tecnología por la tecnología, sino utilizarla como una herramienta para mejorar de forma real la vida de los cordobeses y de quienes nos visitan".