El Ayuntamiento de Córdoba continúa el proyecto de remodelación de Triunfos de San Rafael y actúa ahora en Plaza Aguayos

El Ayuntamiento de Córdoba continúa con el proyecto de remodelación de los Triunfos de San Rafael y actúa ahora en el de la Plaza de Aguayos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, ha iniciado el proceso de restauración del Triunfo de San Rafael ubicado en la Plaza de Aguayos, junto a la iglesia de San Pedro, una iniciativa que forma parte del proyecto de mejora y conservación de estos monumentos y que ya se ha materializado en el San Rafael de la Plaza del Cristo de Gracia.

Según ha detallado el Consistorio, los primeros trabajos que han desarrollado los técnicos ha sido la toma de muestras de la piedra para determinar las patologías que presenta este Triunfo de la Plaza de los Aguayos. Ese es el paso previo y necesario para la posterior redacción del proyecto de remodelación en base a las necesidades que se detecten.

Este proyecto no sólo busca la restauración física del Triunfo, sino también su puesta en valor como uno de los principales baluartes del patrimonio cultural de la ciudad.

Por su importante valor cultural, en el año 2009 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía procedió a la inscripción colectiva de los Triunfos de San Rafael como bienes de Catalogación General en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta declaración, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 133, de 10 de julio de 2009), incluyó un total de 14 triunfos repartidos tanto por la capital como por algunos municipios de la provincia, reconociendo así su "valor histórico, etnológico y artístico".

En total son once los que tienen la titularidad municipal y en ellos es en los que se va a actuar conforme al proyecto aprobado el pasado año, con la determinación de salvaguardar y realzar este legado de valor incalculable. En definitiva, se trata de un programa de investigación, diagnóstico, conservación, restauración y difusión de los valores artísticos y etnográficos de estos monumentos clave de Córdoba.