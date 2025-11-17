El Ayuntamiento de Córdoba contrata con UCO por 22.000 euros comisariar la exposición Córdoba Romana, la ciudad oculta

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico; la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico; la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este lunes sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el expediente de contratación con la Universidad de Córdoba (UCO) relativo a la prestación de servicios de comisariado para la exposición 'Córdoba Romana, la ciudad oculta', de noviembre de 2026 a febrero de 2027.

En una rueda de prensa, la concejal ha destacado que "será un elemento para la promoción y difusión de la propia historia de la ciudad", al tiempo que ha valorado "el objetivo de que Córdoba sea sede de importantes exposiciones que nos pongan en el epicentro de la actividad cultural del conjunto de España".

Al respecto, ha comentado que se plantea como "una exposición concebida para hacerla llegar al gran público", donde se aborde "la evolución de la ciudad desde los orígenes turdetanos hasta su consolidación como gran urbe clásica", así como "bucear en sus espacios públicos y privados y perseguir la huella e identidad de Roma en Córdoba a través de sus mejores producciones artísticas, devolviendo así también la luz que lleva tanto tiempo oculta", todo ello "con un criterio innovador y ayuda de nuevas tecnologías".

La muestra se va a llevar a cabo en diez secciones diferentes. El importe del contrato asciende a un total de 22.264 euros y se adjudica a la Universidad de Córdoba (UCO), al Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, que cuenta con un equipo de trabajo dirigido por el profesor Desiderio Vaquerizo Gil, "en quien confluyen todos los requisitos necesarios para la realización de la exposición 'Córdoba Romana, la ciudad oculta'", ha elogiado la edil.

Así, ha subrayado su "condición de experto en este período histórico, que también ejecutó un libro sobre Córdoba romana y siendo amplio conocedor de todas las facetas culturales, filosóficas, etnográficas y artísticas". Será en la Sala Vimcorsa del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, con piezas del Museo Británico y del Louvre y con conferencias de "personalidades de mucho prestigio y conocimiento de la historia romana", a la vez que se aplicarán las nuevas tecnologías con un vídeo inmersivo, ha avanzado.

AYUDAS A COMERCIOS

Por otra parte, ha salido adelante la concesión de subvenciones a comercios correspondientes a la segunda y extraordinaria convocatoria para la Campaña de Navidad 2025-2026, con 57.300 euros, así como las subvenciones de la segunda y extraordinaria convocatoria para la promoción y dinamización del comercio de cercanía y fomento del asociacionismo, con unos 64.000 euros.

También, se ha aprobado el expediente de contratación relativo a la obra de instalación de escaleras tipo gato para el acceso a cubiertas y mantenimiento de las máquinas de climatización en distintos colegios y edificios municipales, como Albolafia, Concepción Arenal, Pedagogo García Navarro, Azahara, Juan de Mena, La Paz y Mirasierra y dos naves de la Delegación de Infraestructuras. El presupuesto base de licitación son 138.014 euros.

Además, se ha adjudicado el contrato de un año relativo al servicio para el desbroce y la limpieza de márgenes, taludes y cunetas terrizas de varías vías municipales, por una cuantía de 116.843 euros, que empezará la labor a principios del año 2026, entre otros puntos.