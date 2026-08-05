El Ayuntamiento de Córdoba culmina la reforma y ampliación de seis parques infantiles con 370.000 euros de Diputación

El parque infantil del Vial Norte frente a la Biblioteca 'Grupo Cántico' de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha informado este miércoles sobre la culminación de la primera fase de actuaciones con los 800.000 euros aportados por la Diputación de los planes provinciales para parques infantiles, interviniendo en seis de ellos con cerca de 370.000 euros, junto a otras labores en distintos parques y zonas, tanto de menores, como de mayores.

En el parque infantil del Vial Norte frente a la Biblioteca 'Grupo Cántico', el concejal ha explicado que se ha reformado dicho parque, "que tenía una red de araña para escalar y se ha conformado un parque distinto, para que pueda ser disfrutado por niños de menor edad, con sus toboganes y columpios", a la vez que "se ha cambiado el suelo, que era de gravilla y ahora es de caucho".

También, ha valorado que se ha reformado el parque infantil de Renfe II, a unos metros, también en el Vial Norte; se ha ampliado y reformado el parque de la Manzana de Banesto, en Santa Rosa, que "tiene muchos niños y se quedaba ya pequeño"; se ha ampliado el parque de Juan Carlos I en Ciudad Jardín, y se han reformado el parque de Turruñuelos y el parque de los Jardines de Orive.

Son seis actuaciones que en algunas ha conllevado la instalación de toldos, como sos los parques de Banesto y en Turruñuelos, mientras que en otros se han cambiado elementos infantiles y en otros se ha hecho una reforma más en profundidad para ampliar el propio parque.

Tras ello, Ruiz Madruga ha afirmado que trabajan ya en el segundo bienio para actuar con más de 400.000 euros, para lo cual los proyectos se van a mandar a Contratación al principio de septiembre, de cara a la reforma de los parques infantiles de José de la Torre y Cerro, en Naranjo; de la Plaza de la Aljarilla, en Villarrubia, y de la Avenida de la Diputación en el Sector Sur, al tiempo que se va a construir uno nuevo, "por petición vecinal de hace algunos años", en la Plaza Miguel Ángel Blanco, donde "hay una fuente como una pirámide, que se va a retirar, porque es peligrosa para los niños", ha indicado.

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, VALLADOS Y PINTADO

Igualmente, el concejal ha explicado que a través del contrato de mantenimiento de parques infantiles se ha actuado en la renovación del pavimento de siete parques, donde se ha sustituido el pavimento de gravilla por caucho continuo. En este caso ha sido en los parques de Vista Alegre y las calles Evaristo Espino y Grupo Manuel Sagrado, tanto en la unidad de mayores y la de menores.

Asimismo, se ha realizado el pintado de 15 áreas infantiles en Olivos Borrachos, Isla Lanzarote, Dolores Ibárruri, Plaza Manuel Rivas Díaz, Palmeras, Miralbaida, Mejorana, Sindicato, Azahares, Nuestra Señora de la Fuensanta, La Oficina, Colón y Santa Cruz, entre otras.

Y se han repuesto algunos elementos, como son vallados de los parques ante "el deterioro importante", como en Cortijo del Cura, en Sagrada Familia, Carretera de Trassierra y Las Quemadas, al tiempo que se han repuesto las cuerdas de pirámide o araña en los parques de Renfe 5, San Rafael y Granados. Así, ha valorado que los parques estén "en las mejores condiciones".

EL PLAN ASFALTO

En otro orden de cosas, sobre el plan de asfalto, el delegado de Infraestructuras ha afirmado que la previsión es finalizar en septiembre, "provocado porque ha habido falta de árido, que es un elemento fundamental para hacer el asfalto", de manera que quedan "muy pocas actuaciones".

En cifras, es un plan a tres años que ha contado con diez millones de euros y se van a asfaltar más de 600.000 metros cuadrados de superficie, con asfalto fonoabsorbente, que "ayuda también a reducir la contaminación acústica, y la rodada es mejor y ayuda a que los coches emitan menos contaminación", ha elogiado el concejal, quien se ha mostrado "muy satisfecho" del desarrollo y ha avanzado que el del próximo año cuenta con 99 actuaciones en calles de meñor tamaño.