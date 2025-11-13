El Ayuntamiento de Córdoba decreta un día de luto oficial por la muerte de 'Fosforito'

Archivo - El cantaor 'Fosforito' en junio de 2024. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado luto oficial, desde las 15,00 horas de este jueves hasta las 24,00 horas del día 14 de noviembre, debido al fallecimiento esta jornada del cantaor flamenco, Hijo Adoptivo de la Ciudad, Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito'.

En consecuencia, la bandera de Córdoba ondeará a media asta, así como un crespón en la bandera de Córdoba en el interior en todos los edificios municipales, según recoge el decreto firmado por el alcalde, José María Bellido.

En una rueda de prensa previa al Pleno, el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado el fallecimiento del maestro, tras lo que la sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio.

El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia, "dada su condición de Hijo Adoptivo de la Ciudad, no sólo por eso, sino por la relevancia de su figura en el mundo del flamenco".