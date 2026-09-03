El Ayuntamiento y Córdoba Ecuestre firman la concesión de Caballerizas Reales por 25 años

José María Bellido (izda.) y Rafael Blanco, tras la firma del acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba Ecuestre han firmado este jueves la concesión administrativa de las emblemáticas Caballerizas Reales a la institución ecuestre por un periodo de 25 años, que son prorrogables hasta un máximo de 75. Este hito pone fin a un eso de régimen en precario desde el año 2010 y consolida la hoja de ruta para la implantación definitiva del Centro Internacional del Caballo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha firmado el acuerdo con el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha mostrado su satisfacción al dar cumplimiento a un compromiso político 2021 y ha ensalzado el trabajo conjunto interadministrativo para sanar "una terrible herida" desde 1995, cuando las instalaciones quedaron desocupadas tras el traslado de la unidad del Ejército a Écija.

Así las cosas, Bellido ha señalado que se ha "tenido que trabajar con el Gobierno de España, de la mano del Ministerio de Defensa, para una cosa básica: para poder ceder el bien", pues primero tenía que ser de titularidad municipal. Así, el Ayuntamiento recuperó este bien para la ciudad de Córdoba tras negociar con el Ministerio de Defensa y finalmente proceder a su expropiación, destinando unos "cinco millones de euros para que esto fuera de nuevo patrimonio de todos los cordobeses".

También se ha trabajado con la Diputación de Córdoba para renovar el convenio y cambiar el objeto del convenio sobre la Huerta, porque la Huerta era y es titularidad de la Diputación de Córdoba, está a disposición de la ciudad a través de su Ayuntamiento, pero ha habido que "renovar ese convenio para dar cabida al uso que se le quiere dar ahora, firmado en este pliego, que es el de Centro Internacional del Caballo", ha recalcado el alcalde.

Igualmente, se ha colaborado con la Junta de Andalucía para que "autorizara todos los cambios urbanísticos en las fichas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba para que encajara con ese proyecto que se quiere desarrollar del Centro Internacional del Caballo".

Para finalizar, el primer edil ha felicitado a Córdoba Ecuestre "porque ha logrado alcanzar sus objetivos", y ha aclarado que esta concesión "es lo mejor que le podía pasar a las Caballerizas Reales y lo mejor que le podía pasar a Córdoba". El contrato de concesión administrativa, además de que la situación "ya sea absolutamente legal", "es lo mejor para el futuro del caballo en Córdoba, para el futuro de este mismo edificio de las Caballerizas Reales y para la oferta patrimonial y cultural como destino turístico y patrimonial que somos para la ciudad de Córdoba", ha celebrado Bellido.

Por su parte, el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha recordado que siempre ha defendido "un monumento que sigue cuatro siglos después teniendo la misma actividad que para la que fue creado", unas Caballerizas Reales que "manda construir Felipe II para crear el caballo Pura Raza Español", por lo que tiene "un valor inmenso que 400 años después aquí siga habiendo caballos de Pura Raza Española y que haya actividades vinculadas al mundo del caballo. Caballerizas con caballos siempre", ha remarcado.

El objetivo es, según Blanco, que el Caballerizas Reales sea "un monumento único y darle el valor que tiene", así como "conseguir que el caballo Pura Raza Español, que tiene su cuna aquí, sea algo también reconocido y exportado y conocido y aceptado por todos", además de "crear ese Centro Internacional del Caballo, cuyas bases ya están sentadas".