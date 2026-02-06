El Ayuntamiento de Córdoba habilita el Centro Cívico de Levante para atender a desalojados que no se prevén más

El río Guadalquivir supera, a su paso por Córdoba capital, los cinco metros de crecida de su caudal desbordando sus márgenes. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que se ha habilitado el Centro Cívico de Levante para atender cualquier información o duda de las personas desalojadas de sus casas, unas mil de 704 viviendas, por la crecida del río Guadalquivir y arroyos cercanos, al tiempo que ha comentado que a fecha de este viernes no se prevén más desalojos, por manejar estos días llegar a la situación vivida en febrero de 2010, aunque "el río no para de crecer", ya en más de 5,80 metros de altura en la lámina a su paso por la ciudad.

En una rueda de prensa, el regidor ha detallado que para "la atención preferente" se ha habilitado el citado centro cívico y el número de teléfono 645598026, "para que los afectados puedan disponer de esa línea" para información y dudas, además de estar en contacto con "sus representantes vecinales y de que tienen puntos de información en los propios lugares afectados con presencia de Policía Local y Bomberos".

Y es que, "además de la emergencia en sí misma en cuanto a la crecida del río", ello ha supuesto ya "el desalojo de 704 viviendas y mil personas afectadas sólo en la ciudad", con las que "vamos a seguir queriendo mantener un contacto muy directo".

En este caso, ha indicado que están "utilizando los cauces de la representación ciudadana y del movimiento ciudadano", de modo que ha habido una reunión con ellos para "tenerles al tanto de todo, para el conocimiento de toda la ciudadanía, porque tenemos que dar cuenta de la actividad", aunque "evidentemente están recibiendo un trato preferente en la información los vecinos afectados, a través de sus representantes vecinales y de los representantes del movimiento ciudadano".

Entre algunas medidas que se toman, ha precisado que se van a "tratar de abrir ventanas que hay que ordenar muy bien y hacer un uso muy responsable y en condiciones de seguridad, para que en las viviendas que todavía el agua permite el acceso en condiciones de seguridad, acompañados siempre de Policía Local, que puedan recoger enseres esenciales y documentación esencial".

No obstante, el alcalde ha aclarado que "tiene que ser algo excepcional y con un uso responsable, porque estamos accediendo a una zona que está evacuada y donde hay un riesgo vital para las personas". Los representantes de los vecinos "se han prestado a colaborar con la Policía Local para identificar a quiénes son los vecinos, porque los conocen con nombre y apellido, no sólo con una identificación de DNI", ha avanzado.

REALOJOS CON MEDIOS PROPIOS

Según ha explicado Bellido, "la inmensa mayoría" de los vecinos desalojados "se han realojado con medios propios", como familiares y amigos, de forma que "antes de que empezaran los desalojos masivos, en Vista Alegre ya había 61 personas", y en la noche de este jueves al viernes "la han pasado sólo 71 personas". Por tanto, "apenas ha habido una incidencia de familias que hayan hecho uso de ese recurso", ha apostillado, para enfatizar que es un recurso gratuito.

Preguntado por nuevos desalojos, el primer edil ha dicho que no hay previsión, teniendo en cuenta que "el escenario que se ha manejado es el del año 2010", pendientes de "algunas cuestiones ya muy concretas de vecinos de algún arroyo que han cambiado las circunstancias y que van a evaluar policías locales y bomberos".

Sin embargo, ha subrayado que "no quita en que evidentemente se hará un análisis llegado el caso de si el caudal fuera mayor, y a lo mejor ese escenario se introduce", para nuevos desalojos, aunque "a día de hoy, de este viernes, no hay ninguna previsión de más desalojos", ha abundado.

"EL MARGEN DE LA CUENCA ES ESCASO"

Entretanto, el regidor ha manifestado que, "según la Confederación, la forma de cálculo es el caudal de Villafranca, sumando el desembalse de Navallana, así que estamos rozando los 2.000 metros cúbicos por segundo, que parece que es el primer pico de crecida del río", que "ha tenido una afección a zonas inundables, urbanizaciones y lugares que este jueves se desalojaron".

"Con la información que dan tanto fotografías geolocalizadas como a través del trabajo de los drones, desde la Junta de Andalucía vamos a poder tener una definición exacta de hasta dónde ha crecido el río y qué afección ha tenido", ha indicado Bellido, aunque ha avanzado que "sin esa exactitud, ha llegado a todos los sitios donde estaba desgraciadamente previsto que llegara", si bien ha aclarado que "ahora mismo la lámina de agua que manejamos en muchas urbanizaciones es muy pequeña".

En este caso, han realizado "un recorrido desde esta madrugada, porque en principio el pico podía venir en la madrugada y efectivamente hay afecciones en Majaneque, en Guadalvalle y la zona del aeropuerto", a lo que ha agregado que "no ha sido tan intensa como se podía haber previsto en Calle de la Barca y Las Cigüeñas, donde sí ha llegado el agua a parcelaciones que este jueves se desalojaron".

"Como no ha llegado a 2.400 metros cúbicos, sino que nos quedamos en 2.000, es cierto que la afección es menor de lo que fue en el año 2010 en este primer pico", ha apuntado el regidor, quien ha añadido que "lo peor está por venir", con más lluvia con la borrasca Marta y "el margen de la cuenca es escaso", ha apostillado.

Al respecto, ha señalado que "tiene que seguir habiendo desembalses, que el terreno ya todo el agua la echa hacia arroyos y de arroyos a ríos y que creen que habrá una segunda ola, un segundo pico de crecida del río que será superior a este y que vuelven a remitir al escenario de crecida del año 2010, que serían los 2.400 metros cúbicos aproximadamente".

Con esa situación, ha abundado en que "no se puede tomar ninguna decisión de vuelta a las viviendas, porque sería absolutamente irresponsable", dado que "estamos en una situación de una crecida continua con un segundo pico en los próximos días, sin saber exactamente cuándo".

"Sí sabemos que entraremos en zona de riesgo desde la misma noche del sábado en adelante, y dependerá de las circunstancias de la cuenca, de los desembalses, de dónde llueva más o menos, y con un grado de incertidumbre importante, pero ese es el mapa de riesgo que se nos presenta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ha declarado.

"DÍA COMPLICADO" EL SÁBADO

Ante todo ello, el alcalde ha augurado que este sábado va a ser "un día complicado, porque la lluvia va a hacer que los arroyos vuelvan a crecer, con lo cual se nos vuelven a juntar dos situaciones de emergencia distintas", de manera que estarán "vigilantes no sólo de la crecida del río, sino de la crecida de los arroyos que también circulan y discurren por el término municipal, que algunos también van ya bastante cargados de agua".

En palabras del primer edil, "no habría mejor noticia que al final ese segundo pico no llegara o fuera de menor intensidad", al tiempo que ha comentado que "estamos todavía en el primer día y nos quedan días complicados por delante, pero también trataremos, evidentemente, el día después para la recuperación de todas las zonas que están siendo afectadas".