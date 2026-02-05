Estación Biológica señala que las lluvias de estos meses suponen la "estabilización" de Doñana y su acuífero

Archivo - Imágenes de las Marisma de Doñana. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, ha señalado que las lluvias de los últimos meses son "positivas" y suponen la "estabilización" del Parque Natural y de su acuífero, que "ha iniciado una lenta recuperación". Además, ha apuntado a que en la actualidad la marisma está "al 90% de inundación", pero ha insistido en que "aún es pronto para saber cómo de beneficiosas van a ser".

A pregunta de los periodistas, durante la presentación del informe 'Estado de la biodiversidad en Doñana 2025' sobre cómo afectan las lluvias de los últimos meses al parque natural, Revilla ha señalado que tanto las lluvias de 2025 como la de estos meses "lo que ha supuesto es la estabilización de Doñana, que estaba en una trayectoria negativa a lo largo de la última década".

Al respecto, ha señalado que Doñana este agua le viene muy bien" y la marisma está "ahora mismo al 90% de superficie inundada", es decir, unas 30.000 hectáreas de las 34.000 que tiene y "sigue entrando agua", por lo que "la inundación va a ser muy importante, similar a la del año pasado". "Lo que pasa es que está ocurriendo mucho antes. Eso es una gran diferencia. El año pasado fue tarde, ya había aves reproduciéndose", ha comentado

"Si deja de llover en algún momento y se estabilizan los niveles, empiezan a bajar, empiezan a poder iniciar la reproducción, yo confío en tener una reproducción muy potente este año. El año pasado ya ha habido una mejora en la reproducción de las aves acuáticas. Yo espero que este año se note todavía más", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que esta estabilización es "para muchos indicadores, no solamente para las especies que dependen del agua", sino que "aquellas que tienen una dinámica o unos ciclos más rápidos son las que se nota ya una recuperación".

En cuanto al acuífero, Revilla señala que muestra "exactamente lo mismo", ya que los datos presentados por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a finales del año pasado "lo que se ve es que ha dejado de empeorar", y "se ha iniciado una lenta recuperación y eso es algo que es muy importante tenerlo en la cabeza". "Los acuíferos son sistemas que responden de manera lenta. Requieren de tiempo, por eso sirven de reserva de agua cuando vienen los periodos de sequía", ha explicado.

No obstante, el director de la Estación Biológica de Doñana ha apuntado que el "problema" del acuífero es la "sobreexplotación", ya que "el otro componente para definir una sequía es la demanda, por lo que si la disponibilidad media en el largo plazo es inferior a la demanda media en el largo plazo, lo que tenemos es un problema de sobreexplotación de ese recurso".

"Lo que se está haciendo por parte de todas las administraciones que están trabajando dentro del marco de actuaciones, que son a nivel local, regional y nacional, es intentar mejorar la gestión de ese recurso en Doñana. Por ello el cierre de las explotaciones seguro va a ser positivo, ya que si reducimos la demanda de agua, vamos a hacer que se acerque más a la disponibilidad. Y eso en el medio plazo es positivo", ha abundado.

No obstante, Revilla ha insistido en que "aún es pronto" para valorar "cómo de positivas están siendo las precipitaciones", ya que son "respuestas ambientales lentas y que requieren de trabajo para poder responder a esas preguntas".

RESIDUOS MINEROS

Por otra parte, preguntado por si ha podido entrar agua procedente de residuos mineros a Doñana, por las intensas precipitaciones de las últimas semanas, el director de la Estación Biológica ha subrayado que "no le consta", pero ha advertido de que "el peligro está ahí".

Al respecto Revilla ha señalado que la presencia tanto de balsas como de escombreras, de explotaciones mineras en toda la cuenca del Guadiamar, sobre todo, y también en el Tinto y Odiel, en la parte en la que recargan los acuíferos que puede llegar hasta ahí, es "algo histórico en Doñana". "Solo tenemos que recordar las balsas de Aznalcóllar, que suponen siempre un riesgo de fondo si no están bien gestionadas", ha apuntado.

"La gestión de agua en ese tipo de almacenamientos de residuos tóxicos es compleja, no es algo sencillo, y más cuando vienen eventos de precipitación muy intensos, como el que estamos viviendo estas semanas, que son cada vez más intensos debido al cambio climático. No es que sea raro que llueva así de intenso en el suroeste de la península ibérica, lo que es excepcional es que cada vez llueve más intensamente, y eso hace que la gestión de este tipo de instalaciones sea cada vez más complicada", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que no le consta que "haya entrada en Doñana", pero "el riesgo está ahí", ya que el Guadiamar es "fundamental", es "el corazón de la entrada de agua en Doñana, y su cuenca "tiene ese riesgo". "Es algo que en el medio largo plazo hay que ser ambicioso y plantear la restauración de todas esas escombreras y una mejor gestión de esos residuos mineros para reducir el riesgo sobre algo tan valioso como Doñana", ha concluido.