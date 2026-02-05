Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene nivel rojo por posible desbordamiento del Jarama en San Fernando y Titulcia

Archivo - Imagen de archivo del río Jarama desbordado a su paso por San Fernando de Henares - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo a primera hora de este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por la localidad de Titulcia.

Así lo recoge el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, que apunta a que el caudal del Jarama a su paso por San Fernando se sitúa en un valor medio de 2,24 metros, por encima del umbral rojo de 1,75 metros. En Titulcia es de 2,73, algo por encima de los 2,60 metros que marca el aviso rojo.

Además de estos dos puntos, la CHT ha activado el nivel naranja en el río Henares en un tramo entre Alcalá y Torrejón; otra zona del Jarama en San Fernando de Henares; también el Jarama a la altura de Algete y en el río Alberche a su paso por Aldea del Fresno.

A los avisos rojo y naranja se le suman otras tres alertas amarillas por el paso del Jarama por Valdepedas, el Manzanares por Puente de San Fernando, en la M-30 cerca de Aravaca; y el propio Manzanares en la zoan de Colmenar Viejo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y actúa como organismo competente en el seguimiento de la información hidrológica en el ámbito de la demarcación del Tajo.

Además, respecto a las presas de la Comunidad de Madrid que actualmente están liberando agua, la CHT ha destacado la de El Atazar y Santillana, que se encuentran desembalsando "significativamente". La primera de ellas está liberando unos 25 metros cúbicos por segundo, mientras que la de Santillana está desembalsando unos 15 metros cúbicos por segundo.