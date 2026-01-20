Qué elecciones hay en España en 2026: calendario de las autonómicas confirmadas y previstas

Archivo - Imagen de recurso de una persona con papeletas en la mano, junto a las urnas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

2026 será un año electoral en varias comunidades autónomas. Tras la reciente confirmación de elecciones en Castilla y León, ya son dos las regiones que han fijado fecha para acudir a las urnas este año, mientras otras comunidades avanzan sus previsiones si se agota la legislatura.

Este es el calendario de las elecciones autonómicas previstas en España en 2026, con las fechas confirmadas hasta el momento y las convocatorias anunciadas por los gobiernos regionales.

ELECCIONES AUTONÓMICAS CONFIRMADAS EN 2026

Aragón: elecciones el 8 de febrero de 2026

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció el pasado 15 de diciembre la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para el 8 de febrero de 2026, tras el bloqueo para aprobar los presupuestos de la comunidad.

Azcón firmó el decreto de disolución de las Cortes después de informar al Consejo de Gobierno y defendió que llamar a las urnas era "lo más sensato, coherente y democrático", al considerar que, sin una mayoría parlamentaria para sacar adelante las cuentas, corresponde a los aragoneses decidir el futuro político de la comunidad.

Castilla y León: elecciones el 15 de marzo de 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este lunes la disolución de las Cortes autonómicas y la convocatoria de elecciones para el domingo 15 de marzo de 2026, fecha límite para la celebración de los comicios tras agotar la legislatura.

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días, comenzará a las 00.00 horas del 27 de febrero y finalizará a las 24.00 horas del 13 de marzo. La sesión constitutiva de las Cortes de la nueva legislatura está prevista para el 14 de abril, a las 11.30 horas.

ELECCIONES AUTONÓMICAS PREVISTAS EN 2026

Andalucía: previsión de elecciones en junio de 2026

Aunque todavía no existe una convocatoria oficial, todo apunta a que Andalucía celebrará elecciones autonómicas en junio de 2026 si se agota la legislatura, tal y como aseguró el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en abril del año pasado, al comprometerse a cumplir el mandato iniciado en el verano de 2022.

Sobre el calendario, Moreno señaló que la intención es elegir un fin de semana de junio "limpio" de romerías y fiestas de primavera para favorecer la participación, aunque todavía no hay una fecha cerrada.

SIN FECHA PARA ELECCIONES GENERALES EN 2026

Por el momento, no existe una convocatoria ni una fecha oficial para elecciones generales en España en 2026. Cualquier escenario sobre comicios generales se mantiene en el terreno de la hipótesis política.