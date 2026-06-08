El Ayuntamiento de Córdoba impulsa formación para la Policía Local en actuación integral ante la violencia de género

Acción formativa 'Actuación Integral de la Policía Local ante la Violencia de Género', dirigida a agentes de Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, en el marco de las actuaciones financiadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha puesto en marcha la acción formativa 'Actuación Integral de la Policía Local ante la Violencia de Género', dirigida a agentes de la Policía Local con el objetivo de reforzar la capacitación especializada y mejorar la respuesta frente a todas las formas de violencia machista.

Según ha informado el Consistorio, la formación, de carácter presencial y con una duración total de 25 horas, se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental en dos ediciones: la primera desde este lunes al 12 de junio, y la segunda del 15 al 19 de junio. Cada edición está estructurada en cinco módulos especializados, impartidos por profesionales de reconocido prestigio del ámbito judicial, policial, académico y psicológico.

El programa aborda de manera integral aspectos fundamentales para la intervención policial, entre ellos el marco legal vigente, la atención a víctimas, la valoración del riesgo, el funcionamiento del sistema VioGén, el Protocolo Cero, la coordinación institucional y las nuevas formas de violencia de género, incluyendo la violencia vicaria, económica y el control digital.

Entre el profesorado participante destacan la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, Beatriz Rey; el catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) y experto en Igualdad, Octavio Salazar; profesionales especializados en atención psicológica en crisis; así como mandos especializados de la UFAM y de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local de Córdoba.

"Esta iniciativa responde al compromiso municipal con la formación continua de los cuerpos policiales y con el fortalecimiento de una intervención profesional, coordinada y centrada en la protección integral de las víctimas", ha indicado la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar.

Asimismo, ha añadido que "la acción formativa pretende incorporar la perspectiva de género en la actuación policial diaria, mejorar la detección precoz de situaciones de violencia y prevenir la victimización secundaria mediante herramientas prácticas de intervención y comunicación".

La coordinación técnica y de contenidos del curso corre a cargo de Rosa María Aguilar Vida, promotora de Igualdad del Ayuntamiento, y de Juan Jesús Alcántara Reifs, subinspector de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local.

Con este tipo de actuaciones, la Delegación de Igualdad del Consistorio continúa desarrollando medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzando la sensibilización, la prevención y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista desde una perspectiva multidisciplinar y de cooperación institucional.