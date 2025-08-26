El Ayuntamiento de Córdoba licita la cafetería de centros de Participación Activa Antonio Pareja García y Osario Romano

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el servicio de cafetería-bar para los centros de Participación Activa 'Antonio Pareja García' y 'Osario Romano', del que hacen uso los usuarios de los propios centros.

Según ha informado el Consistorio, el contrato tiene un valor estimado de 49.817,56 euros, dividido en dos lotes, uno por cada Cpapm, con una duración de tres años, prorrogable hasta dos años más. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el viernes 5 de septiembre.

Los adjudicatarios prestarán servicio de forma regular y continuada, adaptándose a los horarios de apertura y cierre de cada centro, con el objetivo de hacer partícipes a los mayores de una mejor vida social en su propio entorno, y servirán desayunos, aperitivos y bebidas.

Para la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, "estos espacios son muy importantes dentro de nuestros centros, ya que ayudan y propician la convivencia entre los mayores".

"Una de las cosas que tenemos muy claras es que queremos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, y ahora lo hacemos con el servicio de cafetería, que es uno de los más demandados, teniendo en cuenta que hay mayores que pasan mucho tiempo en los Cpapm compartiendo o haciendo alguna de las muchas actividades de ocio y formación que se organizan", ha destacado.