El Ayuntamiento de Córdoba organiza este domingo el I Encuentro de Músicos Callejeros para dar visibilidad a artistas

Archivo - Músico callejero, en una imagen de archivo. - CARLA BONNET/EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha organizado el I Encuentro de Músicos Callejeros, que se celebrará este domingo 7 de junio, a las 12,00 horas, en el Cine Fuenseca. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es dar visibilidad y reconocer la labor de los artistas que habitualmente desempeñan su actividad en los espacios públicos.

Según ha informado el Consistorio, en esta ocasión, son 22 músicos los que van a participar en el encuentro. La jornada, de acceso libre y dirigida a todos los públicos, ofrecerá un programa de actuaciones en directo en el que participarán diversos talentos locales.

Con el propósito de dotar al evento de agilidad y ofrecer una experiencia acústica estructurada, se ha diseñado un programa dividido en cinco bloques temáticos, según la naturaleza instrumental de los participantes. Cada solista o agrupación interpretará un repertorio breve de una o dos piezas.

El esquema de actuaciones se desarrollará conforme al siguiente orden: Guitarra/guitarra y voz, sección inaugural centrada en el formato tradicional de cantautor, estableciendo el primer contacto con los asistentes; interpretación vocal, espacio dedicado exclusivamente a la técnica y expresión de la voz humana, incluyendo actuaciones a capela y exploración de texturas vocales.

Tras ello, instrumentos de cuerda, segmento que abarcará géneros desde el folclore hasta la música de cámara, mediante la intervención de instrumentos como violines, violonchelos y ukeleles; viento --saxofón y armónica--, un bloque orientado hacia sonoridades vinculadas al jazz, el blues y la música contemporánea urbana, y teclados, cierre de la programación que destacará la amplitud armónica, melódica y rítmica de los pianos y sintetizadores.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que "esta propuesta cultural no sólo busca ampliar la oferta de ocio matinal dominical en la capital cordobesa, sino también establecer un puente directo entre los creadores y el público". En este sentido, la entrada al evento será gratuita hasta completar aforo.