El Ayuntamiento de Córdoba otorga 20.000 euros para inserción de personas privadas de libertad con problema de adicción

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un convenio de colaboración con la entidad Ariadna ONG, con una subvención de 20.000 euros, para la ejecución del proyecto de inserción social de personas privadas de libertad con problemas de adicciones o consumo.

Según recoge el convenio, consultado por Europa Press, el proyecto va dirigido a personas privadas de libertad con problemas de adicciones --clasificados en Primer, Segundo y Tercer Grado o en Libertad Condicional-- y personas exreclusas que se encuentren abstinentes, en proceso de deshabituación o en fase de motivación o compromiso con su cambio, así como a sus familiares.

Concretamente, las personas participantes previstas son 86 hombres y 20 mujeres. El objetivo general del proyecto es promocionar la incorporación social de personas privadas de libertad, en segundo y tercer grado penitenciario o en libertad condicional y de personas exreclusas que presenten o hayan presentado problemas de adicción.

Para ello, se plantean los objetivos específicos de potenciar los factores de protección ante el consumo de sustancias y reducir los factores de riesgo que pueden llevar a una recaída; impulsar la coordinación entre los diversos recursos de adicciones dentro del Centro Penitenciario y CIS (CPD, Proyecto Hombre, Fundación Proyecto Don Bosco, Cic-Batá, Comunidades Terapéuticas, etc.).

Proporcionar información, orientación, gestión y derivación en su caso, a los recursos sociales y formativo-laborales existentes; mejorar la accesibilidad hacia la Red de Atención en Drogodependencias y Adicciones garantizando la equidad, acercamiento y canalización hacia estos.

Igualmente, facilitar el acceso de hombres y mujeres a la Red de atención de Drogodependencias y Adicciones y a personas privadas de libertad o exreclusas e incrementar la información sobre los recursos de la red de Drogodependencias y Adicciones.

El proyecto se desarrollará hasta el día 31 de diciembre de 2026 y contempla la atención social psicoeducativa individual; atención psicológica individual; talleres de deshabituación, y la coordinación entre los diversos recursos de adicciones dentro del Centro Penitenciario y CIS.

CONCIENCIA SOCIAL SOBRE EFECTOS NOCIVOS DE ADICCIONES

La asociación Ariadna ONG es una entidad sin ánimo de lucro que contempla entre otros fines la atención integral a personas con problemas de adicciones, personas privadas de libertad y a sus familias, así como a otros colectivos en riesgo de exclusión, promoviendo una conciencia social sobre los efectos nocivos de las adicciones.

Así, ambas partes son conscientes de la existencia de determinados entornos en la ciudad que "presentan una serie de características y problemáticas que hacen necesaria una intervención social y una colaboración entre entidades para atender las necesidades de las personas más vulnerables del entorno", de ahí que ambas partes firmen el convenio.