El Ayuntamiento de Córdoba pide dimisión de Puente y responsabilidad del Gobierno por "perjuicio" a la ciudad con trenes

Archivo - El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha pedido este miércoles la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y responsabilidades del Gobierno por "el perjuicio" a la ciudad con el servicio ferroviario, después de los acontecimientos vividos la noche de este martes, especialmente en la estación del tren, con "un caos absoluto que ha supuesto que 800 personas hayan estado prácticamente pasando la noche sin alternativas, sin información, sin ni siquiera dotar de los recursos necesarios para su supervivencia en una noche de las más calurosa del año, ante la situación del bloqueo del tráfico ferroviario entre Córdoba y Sevilla".

En una rueda de prensa, el concejal ha advertido del "perjuicio que están causando a la ciudad" y "el daño tremendo", teniendo en cuenta que "esta circunstancia no es nueva, porque se suma a muchas situaciones y episodios de cortes ferroviario, con Madrid, con Sevilla y con Málaga", de forma que "la marca Córdoba está sufriendo un perjuicio que ya se ve reflejado incluso en las cifras de visitantes" en acceso por tren, que "no funciona correctamente".

Así, ha subrayado que desde el gobierno municipal exigen "responsabilidades y soluciones, que sean definitivas e inmediatas", de manera que "no se puede demorar más la situación de las vías ferroviarias de la provincia, que conectan con los principales núcleos también de turismo y comercio, con Sevilla, Málaga y Madrid, sobre todo después del desgraciado accidente que tuvo lugar en Adamuz, que ya han pasado cinco meses, pero parece que el Gobierno de España no ha aprendido nada, porque todavía ni siquiera se sabe el estado en que se encuentra la infraestructura ferroviaria que conecta Córdoba con estas ciudades", ha lamentado.

Al respecto, el edil ha afirmado que "Córdoba está bajando el nivel de turismo indudablemente y se estudiará a fondo, por la falta de confianza que el acceso por tren está generando en los turistas que quieren venir a la ciudad". A su juicio, "esto no es nada más que la consecuencia de un Gobierno inoperante, incompetente y todo ello tapado con una absoluta falta de transparencia".

En palabras del popular, "cuando un gobierno está ahogado por la corrupción y más preocupado de los juzgados que de su gestión, no está cumpliendo su labor; cuando un ministro está más preocupado de su cuenta en red social que del estado de las vías del ferrocarril, que están bajo su responsabilidad, no es el ministro que los cordobeses, andaluces y españoles merecen".

En este sentido, Torrico ha asegurado que van a colaborar "en todas las instancias superiores autonómicas o nacionales para exigir lo que Córdoba no es que necesita ni merece, es que es una necesidad de justicia", a la vez que ha reclamado que "alguien asuma la responsabilidad y dimita, porque esto es una situación que no se puede seguir manteniendo en el tiempo, porque no es nueva, viene desde hace tiempo y no se pone remedio".

Según ha expuesto, "el ministro no puede seguir ni un minuto más ya desde hace tiempo, porque, si fuese un episodio puntual, esporádico, se podría decir que es mala suerte, algo imprevisto ante lo que nadie está preparado, pero es una reiteración casi todas las semanas y meses, que hay retrasos de horas en los trenes", avisando de que "los retrasos ya no llaman la atención porque se han convertido en costumbre".

Además, el portavoz ha apuntado que "cuando no hay retrasos, hay cancelación de trenes, directamente se cae una línea durante toda una noche o un día, que no es la primera vez que ha pasado", recordando la falta de conexión "durante semanas" con Málaga. A su juicio, "es intolerable la situación que se repite, nadie le pone solución y nadie asume responsabilidades", de modo que "el ministro tiene que dimitir, pero no ahora, tenía que haber dimitido ya hace mucho tiempo", ha trasladado.