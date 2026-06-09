El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha el plan de refugios climáticos ante altas temperaturas con ocho espacios

Personas caminando por el Puente Romano de Córdoba bajo el calor. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este martes sobre el plan de refugios climáticos ante las altas temperaturas del verano, con la apertura de ocho centros cívicos, centros de participación activa y espacios municipales en todo el horario permitido, de 09,00 a 21,00 horas, cuando haya alerta roja, mientras que en la naranja se activa el plan con el horario normal de apertura y en la amarilla se realizan labores de prevención y contacto.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que llevan ya "dos años poniendo en marcha refugios climáticos para intentar paliar en lo posible las horas de calor de los vecinos y todas aquellas personas que nos visitan en estas fechas".

Al respecto, ha recordado que el año pasado no llegaron ni a 50 personas las que visitaron los espacios que estuvieron abiertos durante todo el verano, al tiempo que ha comentado que este año se ha hecho un reparto de refugios climáticos "más dentro de la línea de lo que la propia ciudad demanda, pero teniendo en cuenta que puede haber repartidos por toda la ciudad".

En función de las alertas meteorológicas y sanitarias, en la amarilla, sobre los 38 grados, se establece una prevención de estar pendientes y contactar con mayores que viven solos "para ver cómo se encuentran, si tienen sus viviendas adecuadas"; a partir de los 40 grados, con la naranja, se ponen en marcha los refugios climáticos, para descansar o realizar "algún tipo de actividad que no sea muy bulliciosa", como lectura y juegos de mesa.

Y con la alerta roja, de 44 grados en adelante, la apertura de los centros como refugios climáticos ya varía en su horario y pasaría de 09,00 a 21,00 horas, "teniendo en cuenta también las horas centrales del día, las horas de la siesta, que son las más tórridas y estarán abiertos estos centros para la atención y que las personas puedan hacer uso de ellos".

LOS REFUGIOS

En concreto, los ocho espacios repartidos por toda la ciudad son los centros cívicos Fuensanta, Norte y Poniente Sur, el Centro de Mayores Huerta de la Reina, el Jardín Botánico --las salas Amparo Pernichi y Raíces--, la Biblioteca Central, el edificio de La Normal --la sala de lectura de la planta baja-- y el Centro de Recepción de Visitantes, de cara a atender a los turistas para que se refugien del calor.

Al respecto, la información sobre los refugios climáticos habilitados se va a poner en la página web del Ayuntamiento y en cada uno de los espacios municipales, "no solamente de los que sean refugios climáticos, sino cualquier espacio municipal", con un código QR.