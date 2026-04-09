El Ayuntamiento de Córdoba presenta en Madrid la iniciativa #MuéveteCórdoba dentro de la gala 'Mujer, Deporte y Cáncer'

Cintia Bustos, durante su intervención en la presentación en Madrid de la iniciativa #MuéveteCórdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniende de alcalde delegada de Salud Pública y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, presentó ayer miércoles, en el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, en Madrid, la iniciativa #MuéveteCórdoba, en el marco de la gala 'Mujer, Deporte y Cáncer', celebrada con motivo del Día Mundial del Deporte.

La propuesta, según ha informado el Consistorio cordobés en una nota, se desarrollará del 4 al 10 del próximo mayo, dentro de la Semana de la Salud y el Deporte 2026, bajo el lema 'Córdoba se Mueve por la Vida', y contempla un programa de actividades dirigido y adaptado a diferentes públicos.

Entre las acciones previstas destacan iniciativas para los jóvenes, que se desarrollarán en espacios culturales, como el Teatro Góngora, donde se abordarán los hábitos saludables a través de referentes cercanos, como deportistas profecionales. Además, el programa incluye actividades específicas para pacientes oncológicos, con el objetivo de acercar el ejercicio físico al entorno hospitalario como herramienta de apoyo durante el tratamiento.

El proyecto también apuesta por la investigación y el conocimiento, con la celebración del XV Foro de Discusión de Tumores Ginecológicos a nivel nacional, coordinado por la oncóloga del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, María Jesús Rubio, contando #MuéveteCórdoba también con acciones en la calle, colaboraciones con el Córdoba CF y contenidos digitales, con el objetivo de acercar el mensaje de conciación de una manera diferente.

En su presentación, Bustos incidió en el papel del ejercicio físico como herramienta de prevención, recuperación y empoderamiento, especialmente en el caso de las mujeres, y destacó que este proyecto pretende crear cambios sostenidos en el tiempo en los hábitos de los cordobeses que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

La gala, organizada por la Asociación El Deporte Es Vida (EDEV), bajo el lema de 'El Deporte como prevención contra el cáncer', contó con la participación de equipos y deportistas de primer nivel, profesionales sanitarios, investigadores y pacientes oncológicos.