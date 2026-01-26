El Ayuntamiento de Córdoba prevé llevar a cabo 39 reformas de calles y alumbrado público durante 2026

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informan del Plan de Obras 2026 en el inicio de los trabajos en la calle Poeta Juan Jiménez Macías 'Mondeño'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este lunes del Plan de Obras 2026, que contempla mejoras en los barrios con 39 actuaciones, tanto de reforma de calles como de alumbrado público, de modo que con las actuaciones ahora mismo en ejecución del ejercicio anterior y las actuales son más de diez millones de euros "que van a hacer una ciudad más habitable y con más calidad de vida".

Así lo han destacado en el inicio de los trabajos en la calle Poeta Juan Jiménez Macías 'Mondeño', donde tras hacer algunos años la primera fase, se conecta la glorieta Rafael Bernier Soldevilla con la glorieta de Santa Beatriz con una actuación integral, con los acerados, la calzada, imbornales y las farolas, todo ello con un presupuesto de 264.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Entre los proyectos significativos del Plan de Obras se encuentran la reforma de los bancos de los Jardines de la Agricultura, a lo que se añade la renovación de más de 10.000 luminarias. Del total de actuaciones, cinco ya se están ejecutando y otras 34 están en diferentes procesos, como licitación, contratación y redacción de proyectos.

Según ha resaltado Bellido, "manteniendo nuestra filosofía de modelo de ciudad, todas las actuaciones van a tener en vía pública unas cuestiones comunes, que es la presencia de más árboles para tener más sombra, para bajar la temperatura en la ciudad", siendo "actuaciones amables", donde "va a ganar espacio el peatón frente al vehículo", entre otras actuaciones, como en 26 colegios por más de cuatro millones de euros y las reformas de cinco parques infantiles, con más de 400.000 euros, financiados a través de planes provinciales de la Diputación.