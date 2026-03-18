El IAJ abre el plazo para presentar la solicitud para la autorización de zonas de acampadas controladas de 2026

El IAJ abre el plazo para la presentación de la solicitud para la autorización de zonas de acampadas controladas 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de zonas de acampadas controladas para este año 2026 hasta el próximo 15 de abril. Así, el IAJ se encarga de autorizar estas actividades juveniles organizadas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que se desarrollen en los espacios naturales andaluces en el marco de actividades de tiempo libre.

Según ha detallado la Junta en una nota, los campamentos y acampadas juveniles son actividades organizadas y realizadas para niños y jóvenes de hasta 30 años en el medio natural con fines de formación, recreo, conocimiento del medio, contacto directo con la naturaleza, etc. De esta forma, se pretende, por un lado, "garantizar la práctica de tales actividades preservando la educación e integridad física de los participantes" y, por otro, la "protección y conservación de los recursos naturales".

En este sentido, las Zonas de Acampada Controlada son áreas situadas en espacios naturales de Andalucía aptas para la acampada, incluyendo los servicios propios de esta actividad, como cocina, servicios y duchas, zonas para la instalación de tiendas de campaña, despensa, amplias áreas de ocio, etc.

Concretamente, Granada cuenta con tres zonas de acampada controlada: Florencia, con capacidad para para 100 personas en el Parque Natural de la Sierra de Huétor y término municipal de Huétor-Santillán, La Fraguara, en el Parque Natural de la Sierra de Baza, término municipal de Valle del Zalabí con capacidad para 75 personas, y El Robledal, en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, pudiendo albergar hasta 120 personas en el municipio de Alhama de Granada.

Desde 2023, más de 1.200 jóvenes han disfrutado de estos espacios, la mayoría pertenecientes a diversos grupos scouts de Andalucía y España. Entre estos grupos se encuentra el Movimiento Scout Católico (MSC), la Asociación de Scout de España (ASDE) y scouts independientes.

En este contexto, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco García, ha subrayado la relevancia de la red de equipamientos de uso público en los espacios naturales de la provincia, destacando que "constituyen una herramienta esencial para compatibilizar el disfrute ordenado del medio natural con su conservación".

Asimismo, ha puesto en valor el adecuado estado de mantenimiento de estas instalaciones, que garantiza la seguridad y la calidad de la experiencia de los usuarios y, especialmente, de la oferta estival de las tres zonas de acampada controlada (ZAC) en Granada destinadas a campamentos juveniles del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), reafirmando así el compromiso del Gobierno andaluz con un modelo de uso público "sostenible, seguro y de calidad" en los parques naturales.

En palabras del responsable del IAJ en Granada, José Luis de la Torre, "este programa de Acampadas y Campamentos que lideramos desde el IAJ resulta fundamental para avanzar en la relación entre desarrollo personal y el ocio saludable de la juventud y el conocimiento, respeto y disfrute de los entornos naturales y el medio ambiente".

Por último, de la Torre ha resaltado que "no sólo fomentamos la cultura del respeto al medio ambiente y a la sostenibilidad, sino que avanzamos en proporcionar herramientas que refuercen todos estos valores". Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía "seguimos apostando por programas que ayuden a crecer a la juventud en todos los ámbitos de su desarrollo y que, por ende, nos permitan seguir creando una sociedad presente y futura más sostenible y cargada de valores", ha concluido.