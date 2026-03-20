El Ayuntamiento de Córdoba reactiva la Mesa de la Diversidad LGTBIQ+ por la igualdad de derechos y libertades

Archivo - La delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba va a impulsar la constitución de la Mesa de la Diversidad Afectivo-Sexual LGTBIQ+, un órgano de participación de naturaleza asesora y consultiva destinado a fomentar la igualdad de derechos, las libertades y el reconocimiento social de la diversidad afectivo-sexual, así como el respeto a las personas LGTBIQ+.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la colaboración entre el Consistorio, las entidades sociales y otros agentes implicados, promoviendo acciones coordinadas desde las diferentes áreas y servicios municipales.

"A través de esta coordinación institucional se pretende avanzar en políticas públicas que favorezcan la igualdad, la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género", ha indicado la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, quien ha apuntado que la mesa "permitirá analizar las necesidades del colectivo, proponer medidas y realizar el seguimiento de las políticas municipales relacionadas con la diversidad y la igualdad".

La Mesa de la Diversidad se constituyó por primera vez como comisión permanente en diciembre de 2019. Aunque dejó de estar vigente como órgano reglado, "el Ayuntamiento la ha mantenido operativa como un espacio participativo de trabajo y de diálogo con las entidades", ha comentado Aguilar, quien ha añadido que "ahora damos un paso más impulsando su constitución formal".

En relación con su composición, la mesa contará con una presidencia delegada, que estará desempeñada por la concejala responsable en la materia; una secretaría ocupada por personal del propio Ayuntamiento, y con distintas vocalías. En particular, se prevé la incorporación de una vocalía por cada entidad LGTBI inscrita en el Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana y con sede en el término municipal de Córdoba, garantizando así la participación directa del tejido asociativo local en este órgano.

También estarán representados los partidos políticos, sindicatos, la universidad, la Delegación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y distintas delegaciones municipales como Juventud, Cultura, Educación y Deportes. Con la reactivación de este espacio de participación, el Gobierno municipal "reafirma" su "compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad real y efectiva y el respeto a la diversidad en la ciudad", ha concluido Aguilar.