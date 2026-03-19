Robles concede el premio Soldado Idoia a la cabo primero Adelina Torres, desplegada en Kosovo, Afganistán y Líbano - ÁNGEL PÉREZ MECA - EUROPA PRESS

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha concedido este jueves el premio 'Soldado Idoia Rodríguez' a la cabo primero del Ejército de Tierra Adelina Torres Díaz, en reconocimiento a su "brillante y meritoria" trayectoria profesional, en la que destaca su participación en operaciones y misiones internacionales, como Kosovo, Afganistán y Líbano.

En concreto, la cabo primero estuvo desplegada en Kosovo en 2003, una misión que le hizo "aprender mucho"; en 2007, 2011 y 2013 en Afganistán, donde comprobó "la dureza" de su gente, "la exigencia de las misiones" y donde perdió a dos compañeros, lo que "le marcó"; y en Líbano en 2020, en plena pandemia de la Covid-19.

"Recibir el premio es un gran honor y gran responsabilidad, no se premia tu pasado, vivencias o experiencias, también tiene que marcar tu presente y tu futuro, te condiciona porque tienes que hacerte acreedor del galardón por lo que vas a seguir haciendo, y no solo en honor a Idoia (Rodríguez)", señala la cabo primero Torres.

"No se me premia a mí solamente, sino a muchas mujeres del Ejército", ha agregado. Además, ha hecho mención a la conciliación familiar. "Entré en el Ejército de Tierra allá por el año 2000, siendo hija, madre y mujer, pero sobre todo, libre y por aquel entonces no existía conciliación familiar, pero tuve a quien me ayudó, se puede si tienes a quien te ayude", ha indicado en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Defensa, al que han acudido el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea.

UN EJEMPLO DE ENTREGA, SACRIFICIO Y COMPROMISO

Por su parte, Robles ha loado el ejemplo de "entrega, sacrificio, amor a España y compromiso con la paz" encarnado en la cabo primero Torres. Además, ha puesto el foco en que la galardonada "ha enseñado que ser militar y llevar uniforme es una filosofía de vida". "Es compromiso, es entrega, es compañerismo, es estar siempre con quien lo pasa peor y ser una familia", ha añadido la ministra.

"Su firme compromiso y espíritu de sacrificio le han hecho acreedora, entre otras recompensas, del valor reconocido, demostrando un comportamiento ejemplar en el cumplimiento del deber", destaca el Ministerio de Defensa sobre la soldado canaria. "Por su constancia y entrega al servicio, unidas a sus sobresalientes virtudes militares y personales, es un modelo de inspiración para las actuales y futuras generaciones de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas", ha agregado.

Asimismo, sobre la conciliación familiar, Robles ha asegurado que las militares "no dejan solos" a sus hijos cuando, como la cabo primero Torres, cumplen su labor en misiones internacionales. "Les dan un ejemplo", ha incidido.

De su lado, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, ha destacado la creciente presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas: un 13,3% actualmente. "La igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas es hoy una realidad", se ha congratulado.

El premio, creado en 2007, se entrega en recuerdo de la cabo Idoia Rodríguez Buján, primera mujer militar española fallecida en una misión internacional. Falleció ese mismo año en Herat (Afganistán), a causa de la explosión de una mina bajo el blindado en el que viajaba. Reconoce la labor de personas e instituciones, tanto militares como civiles, que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel de la mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades y de género en las Fuerzas Armadas.