El Ayuntamiento de Córdoba resolverá un problema histórico de inundación en Avenida de Corregidor con Urbanismo y Emacsa

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de un acuerdo transversal entre la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), va a dar solución a un problema histórico de inundaciones en la Avenida del Corregidor y el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de la Salud.

Según ha detallado la empresa, la actuación, que contará con una inversión total de 3,5 millones de euros, se ejecutará en dos fases y tendrá una duración global estimada de 22 meses: cuatro meses para la primera fase y 18 meses para la segunda, con el objetivo de ofrecer una solución integral y definitiva a una problemática que se produce desde hace años en esta zona de la ciudad.

La primera fase, que se ejecutará como actuación de emergencia ante los últimos episodios registrados y la preocupación vecinal, tendrá una duración aproximada de cuatro meses y un coste estimado de 400.000 euros. En esta fase se procederá a la independización del colector del Arroyo del Moro en la zona del Corregidor mediante la instalación de sistemas antirretorno. Esta medida evitará que la entrada en carga de dicho colector provoque inundaciones en la Avenida del Corregidor.

La segunda fase, que completará la inversión hasta los 3,5 millones de euros, consistirá en la ejecución de un colector independiente para la zona de la Ermita de Nuestra Señora de la Salud y Avenida del Corregidor, acompañado de un "pequeño" tanque de tormentas, que estará conectado al colector marginal y a los aliviaderos existentes. Esta actuación permitirá gestionar de forma más eficiente los episodios de lluvias intensas y mejorar la capacidad de drenaje de toda la zona.

"ANTICIPARSE A EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO"

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha señalado que "este proyecto pone de manifiesto el interés del Ayuntamiento, a través de la GMU y Emacsa, por anticiparse a los efectos del cambio climático, que cada vez se manifiestan con mayor intensidad y nos obligan a adoptar medidas de prevención frente a situaciones extremas futuras".

García-Ibarrola ha subrayado además que "hoy es un motivo de satisfacción porque, gracias a la coordinación entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y Emacsa, y especialmente a la colaboración con los vecinos de la Avenida del Corregidor, se ha podido presentar un proyecto definitivo que permitirá solventar un problema histórico en esta zona".

En este sentido, el presidente de la empresa municipal ha destacado que "esta intervención se enmarca dentro de la política municipal de adaptación al cambio climático, que responde a la mayor frecuencia de episodios de lluvias copiosas y más intensas de lo habitual, y que forma parte de un plan integral de ciudad y de un futuro plan de emergencia ante lluvias extremas, actuando de manera prioritaria en los puntos más vulnerables de la red de saneamiento".