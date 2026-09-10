El Ayuntamiento de Córdoba retoma reuniones para coordinar con presidentes de Centros de Participacion Activa el curso

La delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador (centro), en la reunión con los presidentes de las juntas de gobierno de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) de la ciudad, tras el período de verano. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha mantenido una reunión con los presidentes de las juntas de gobierno de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) de la ciudad, tras el período de verano, con el objetivo de coordinar el funcionamiento de los centros y establecer las principales líneas de trabajo y actividades para los próximos meses.

Según ha informado el Consistorio, esta reunión, que se celebra dos veces al año, es uno de los principales espacios de coordinación entre la Delegación y los representantes de los distintos centros, permitiendo conocer de primera mano sus necesidades, propuestas e inquietudes, así como avanzar en la planificación conjunta de las actuaciones dirigidas a las personas mayores.

El encuentro se ha celebrado en el Cpapm Huerta de la Reina y ha servido también para dar la bienvenida a los presidentes con motivo del inicio de la actividad de los centros después del verano y también para abordar la programación prevista para el último cuatrimestre de 2026.

Entre los asuntos tratados se encuentra la evolución de los talleres de ocio y culturales, sobre los que se ha informado de la nueva gestión de las inscripciones. Asimismo, se ha hecho balance de los viajes, rutas y visitas guiadas organizadas durante los últimos meses, y se han planteado nuevas propuestas para desarrollar este tipo de actividades hasta final de año.

Durante la reunión también se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la gestión interna de los Cpapm, entre ellas las necesidades de mantenimiento y material de los centros, la gestión de las cafeterías, el desarrollo del programa 'Cordobeses Centenarios' y los próximos procesos electorales para la renovación de las Juntas de Gobierno.

La delegada de Mayores, Eva Contador, ha afirmado que "es fundamental mantener una comunicación directa y permanente con los presidentes de las juntas de gobierno, puesto que permite dar respuesta a las necesidades reales de los mayores".

Contador ha añadido que "desde la Delegación se sigue trabajando para impulsar una programación activa, participativa y adaptada a los intereses de los mayores, fomentando espacios de convivencia y el envejecimiento activo". La próxima reunión de coordinación con los presidentes de las juntas de gobierno tendrá lugar en el primer semestre de 2027.