El Ayuntamiento de Córdoba señala un aumento del 23% de los viajeros en apartamentos turísticos en septiembre

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CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha destacado los "buenos datos" de viajeros en apartamentos turísticos registrados en Córdoba en el mes de septiembre, con un total de 10.514 alojados, lo que representa un incremento del 23,45% respecto al año anterior y un 126,16% más que en el año pre-pandemia, según los datos facilitados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha lamentado que el "mazazo" del accidente de Urda (Toledo) rompa la tendencia al alza.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Aguilar ha recalcado que son unas cifras "muy positivas que confirman una tendencia al alza que venía registrando el sector y que ahora choca de lleno con el escenario de gran incertidumbre que tenemos ante nosotros después del trágico accidente registrado en Urda, que nos ha dejado sin conexión por ferrocarril con Madrid", ha indicado Aguilar.

La delegada ha ahondado en las cifras positivas del mes de septiembre, con un incremento de los turistas tanto nacionales (+60,53%) como extranjeros (+58,46%), y ha recordado que el crecimiento de Córdoba supera en 1,54 puntos porcentuales el dato registrado de Andalucía y en 14,92 puntos el del conjunto de España. Por ello, y en una situación en la que el sector turístico cordobés "vivía una época de crecimiento y estabilidad, es un auténtico mazazo que tengamos que sufrir la segunda desconexión de la alta velocidad ferroviaria que sufrimos en un año. La historia, lamentablemente, se repite para una ciudad que tiene en el turismo a uno de sus principales motores económicos", ha manifestado Aguilar, quien ha añadido que "ya en este puente del Día de los Santos se han registrado las primeras cancelaciones en nuestros hoteles y restaurantes, y la experiencia nos dice que puede ser así de cara a las fechas que se avecinan".

Por ello, la delegada ha insistido, como ya ha hecho hoy el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en pedir al Gobierno colaboración institucional para minimizar los efectos negativos de la imposibilidad de usar el tren y ha afirmado que "tenemos que dar respuesta a un sector que no puede pasar por otra situación similar a la que ya vivió con el accidente de Adamuz".

Hasta septiembre del presente año han llegado 85.540 turistas, un acumulado de +26,22% respecto a 2025 y un +146,90% respecto a 2019. Las noches recogidas en apartamentos turísticos durante el mes de septiembre han sido de 21.406, un 20,45% más respecto a 2025 y un 150,77% más respecto a las cifras de 2019.

Aguilar ha señalado que frente a agosto de 2026, Córdoba pasa de 10.809 a 10.514 viajeros, una reducción de 295 viajeros, equivalente al 2,73%, una caída mensual mucho menor que la registrada en Andalucía, que es del 18,32%, y en España, del 26,08%. Córdoba mantiene, por tanto, prácticamente el volumen de viajeros de agosto.