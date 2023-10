El Ayuntamiento de Córdoba usará un fondo de 1,6 millones ante daños de Bernard que investigan como "ciclón subtropical"

CÓRDOBA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cordoba, José María Bellido, ha informado este lunes de que se va a activar "la respuesta de emergencia" con el fondo de contingencia ante los daños materiales provocados por la borrasca 'Bernard', apuntando que hay "un presupuesto de 1,6 millones de euros y se dispondrá de lo que haga falta". Confía en volver a la normalidad "en dos días, al menos", tras este temporal que "la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) investiga como ciclón subtropical".

En una rueda de prensa, junto al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, el primer edil ha declarado que el objetivo es reponer arbolado, alumbrado, arreglar fuentes y patrimonio histórico, como el Triunfo de San Rafael caído en El Alpargate, "pagar las horas extraordinarias que sean necesarias de los servicios de emergencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Bomberos, la plantilla de Infraestructuras y toda la que sea necesaria y el arreglo de las instalaciones deportivas".

Tras comentar que "este lunes, dentro de la desgracia, ha amanecido con una cierta normalidad la ciudad, que sigue funcionando, incluido el tráfico", Bellido ha explicado que a partir del fondo de contingencia, "se harán las modificaciones presupuestarias para atender cada una de las necesidades", con lo cual habrá un Pleno extraordinario y urgente "en el momento que se pueda, cuando esté el expediente listo para disponer de esos fondos", a la vez que "se harán contratos de emergencia, como permite la legislación, para estos supuestos" y "reponer todo a su estado lo antes posible".

Todo ello como consecuencia de la borrasca 'Bernard', que "ha tenido un comportamiento anormal que ya investigan en la Agencia Estatal de Meteorología, al tener un comportamiento más relacionado con un ciclón subtropical o tormenta subtropical", ha dicho el alcalde, quien ha subrayado que "lo vivido este domingo en la ciudad es algo inédito" y espera que "no se repita más, porque entre las 21,00 y 22,00 horas, especialmente, ha sido la racha de viento más alta que hay desde que existen registros".

En concreto, se han registrado 128 kilómetros por hora en la estación de Córdoba Aeropuerto, "superando la máxima que se había medido hasta ahora", que es de 126 kilómetros por hora en el año 1989, por lo que "es un fenómeno único", ha remarcado, tras los 91 kilómetros por hora del jueves.

Desde las 19,45 horas de este domingo, "cuando empezó a soplar con más fuerza el viento", han sido un total de 135 las incidencias que se han trabajado por Policía Local, de las cuales caídas de árboles sobre vehículos han sido 26, caídas de árboles sobre aceras y calzadas 68 y otras 41 de "muy diversa tipología".

SE HAN PERDIDO 150 ÁRBOLES

Además, tras estas 135 incidencias y las 250 del jueves, el regidor ha detallado que se han perdido 150 árboles, "como mínimo", aunque cree que serán más de 200, "porque no todos están en las incidencias de trabajo del parte de Policía Local y Bomberos".

Dentro de los daños materiales, ha citado la pérdida del Triunfo de San Rafael en El Alpargate, que "al menos data del siglo XVIII y en esa plaza llevaba desde los años 1970, pero ha tenido un recorrido histórico por diversas ubicaciones públicas y privadas de la ciudad", de modo que "se va a proceder a su recuperación", para lo cual "lo han trasladado a las naves de Infraestructuras para que los responsables de la Gerencia de Urbanismo relacionados con la protección del patrimonio estudien la restauración". "Y si no cabe, habrá que hacer una réplica exacta", ha aseverado Bellido.

Al hilo, ha explicado que desde este lunes se evalúan todos los daños por todas las delegaciones y servicios municipales, "porque son múltiples y variados", con caídas de árboles y farolas, contenedores, cableado e iluminación, así como "otros más internos", como "un árbol que se ha caído en Orive y ha destrozado parte del balcón que da del edificio municipal a los jardines", entre otros ejemplos.

Por parte de Infraestructuras se revisan todos los colegios con las empresas que están con la poda, "para retirar las ramas de los árboles que sean necesarias, que puedan suponer un riesgo para los niños que estudian", al tiempo que el personal de Parques y Jardines está "absolutamente dedicado a la recogida de árboles y ramas", ha indicado.

Igualmente, "hay colaboración para evaluar los problemas del alumbrado vial y la Unidad de Pavimentación también se va a dedicar en estos dos días en colaborar con todos sus medios en la recogida de árboles y ramas", ha apuntado, para agregar que "Sadeco va a poner, en colaboración con Infraestructuras, dos cuadrillas completas para colaborar y se retoma el dispositivo que ya se montó la semana pasada, no sólo para quitar los árboles y ramas caídas y volver a levantar los contenedores, que muchos han amanecido volcados".

En Emacsa "no ha habido incidencias reseñables", pero "es importante en estos días que siga Sadeco trabajando en limpieza de las hojas caídas", para "no tapar los imbornales", ha señalado Bellido, puntualizando que "puede llover más en los próximos días, pero ya de una forma normal, porque no parece que vengan ciclones, ni borrascas profundas".

En definitiva, ha destacado la labor de los servicios públicos, "porque afortunadamente estábamos preparados", de forma que este domingo estaba dispuesto todo un equipo completo de Infraestructuras, así como el trabajo de Policía Local, precisando que "hubo agentes voluntarios que se sumaron a lo largo de la tarde y la noche a trabajar para atender todas las inclemencias".

También, ha mencionado el área de Parques y Jardines, dentro de Infraestructuras, "porque son los que más han estado en contacto con Policía Local para trabajar; los efectivos del cuerpo de Bomberos, que llevan ya una semana de trabajo muy intensa y han estado más que a la altura", así como Sadeco, Emacsa, Protección Civil y Grúas Mata, "que también ha apoyado a todos los servicios públicos cada vez que se requería para ayudar en labores de limpieza, desescombro y retirada de todo lo caído".

Y ha agradecido el apoyo con la llamada del portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hurtado, este lunes para que todo "se haga por común acuerdo", así como "la prudencia y saber estar" de los cordobeses al "seguir las recomendaciones, con especial mención a la Federación de Peñas, que este domingo tenía un día especial con su celebración anual", y "tuvieron la decisión responsable de suspender los peroles", ha indicado.

MEJORAR LA RESPUESTA CON EL ESTADO

Entretanto, el alcalde considera que "ante situaciones que se viven cada vez más frecuentes, de fenómenos climáticos extremos y adversos, se debería hacer una reflexión desde todo el municipalismo, con las administraciones, fundamentalmente con el Estado, para mejorar los protocolos de respuesta".

Al respecto, ha expresado que en estos dos días "en el Ayuntamiento lo único que se ha conocido es la alerta de la Aemet, sin más, la alerta que lanza la Agencia Estatal de Meteorología, donde dice que hay una previsión de unos posibles vientos, que superaron con mucho los de la alerta que se decía, cuando a las 21,00 horas se modificó al alza y advertían de 90 kilómetros por hora y han llegado a 128, una diferencia importante".

Así, cree que "debe haber una respuesta más coordinada y más protocolizada, que no debería ser simplemente que se lance una alerta y que ahora cada Ayuntamiento tome las medidas que estime oportunas, sin más protocolos activos y sin más llamadas".

Según ha expuesto, "son fenómenos que desgraciadamente cada vez se viven más y de forma más frecuente, y que merecería la pena hacer una reflexión sobre si se puede mejorar la coordinación, no sólo lanzando alertas, sino también estimando qué medidas son necesarias en función de la alerta que viene a adoptar por cada Consistorio".