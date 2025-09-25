Ayuntamiento y Diputación de Jaén participan en la proyección de '7 Días en Mayo' de Rosana Pastor

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la diputada de Cultura, África Colomo, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Miguel Ángel Valdivia, en la presentación de '7 Días en Mayo' de Rosana Pastor. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la diputada de Cultura, África Colomo, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Miguel Ángel Valdivia, han participado este jueves en la presentación de la proyección y el posterior coloquio de la película '7 Días en Mayo' de Rosana Pastor, que ha acudido a este acto, en el que también ha estado presente el director de las jornadas que incluyen este acto, Enrique Iznaola.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las Jornadas de Cine y Memoria Democrática cumplen su XIV edición y en la programación de este ciclo que apoya la Diputación Provincial y que ha traído a la directora valenciana el tratamiento de uno de los hechos históricos que "más marcó la transición a la democracia como fue la matanza de los abogados laboralistas de Atocha".

Ha explicado que la producción mezcla elementos de ficción con elementos documentales para recordar este hecho terrorista que "marcó un antes y un después no solo en nuestro país sino también en la percepción de la necesidad de cambio en España por parte de la comunidad internacional, que se volcó en la repulsa a este atentado".

Millán ha destacado que esta producción es "un referente" a la hora de situar y contextualizar el final de la dictadura en España y "el esfuerzo por defender los derechos de las y los trabajadores y el salto necesario a la democracia que posteriormente se operó, con unos valores que sigue siendo necesario preservar hoy en día".

Por su parte, Colomo ha recordado la importancia de seguir trayendo a la agenda cultural de Jaén este tipo de ciclos, que "ayudan a tener presente un periodo no tan lejano de nuestra historia y la importancia de preservar las conquistas sociales, laborales y políticas que hoy disfrutamos como ciudadanos y ciudadanas de este país". "Pastor es una imprescindible de la actuación y la dirección con presencia en producciones como 'Juana La Loca' o 'un banco en el parque'", ha concluido.