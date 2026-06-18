El Ayuntamiento de Escúzar (Granada) concede licencia de obras para el edificio principal del acelerador de partículas

IV Foro Local IFMIF-DONES en el Palacio de Quinta Alegre de Granada - IFMIF-DONES ESPAÑA

ESCÚZAR (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Escúzar (Granada) ya ha concedido la licencia de obras para construir en este municipio las instalaciones principales de la infraestructura científico-técnica IFMIF-DONES, cuyos trabajos comenzarán este verano.

Así se puso de manifiesto durante la celebración, este pasado miércoles, del IV Foro Local IFMIF-DONES en el Palacio de Quinta Alegre con la participación de las principales administraciones públicas, agentes sociales y entidades del ecosistema económico y científico de Granada.

Durante la reunión, el director interino de IFMIF-DONES España, Moisés Weber, ha destacado una "evolución global muy positiva" del proyecto y el cumplimiento de los principales hitos previstos.

También ha subrayado el creciente interés internacional en el programa DONES, reflejado en el acercamiento de nuevos países al proyecto, así como el notable incremento de la plantilla y la inminencia del inicio de las obras durante el próximo verano.

En el transcurso de la reunión, se ha puesto de relieve el firme respaldo institucional al proyecto por parte del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, actores clave en su impulso y consolidación.

En este sentido, el alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, ha anunciado la concesión de la licencia de obras, un paso decisivo para el avance de la infraestructura, y la Universidad de Granada confirmó que se autorizará el uso de la parcela colindante a la ubicación de DONES para albergar instalaciones temporales y auxiliares durante la fase de construcción, facilitando así el desarrollo operativo de las obras.

El encuentro ha contado también con un momento de recuerdo institucional al consejero José Carlos Gómez Villamandos, recientemente fallecido, destacando su decidido apoyo al proyecto.

LISTO PARA FINALES DE 2029

Las obras del edificio principal del acelerador de partículas que se proyecta en Escúzar comenzarán este verano con el horizonte de que a finales de 2029 esté listo para recibir los componentes finales; esto es, los sistemas más tecnológicos del proyecto desarrollados entre los distintos países implicados.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el director del Consorcio IFMIF-DONES España, Moisés Weber, a mediados de mayo al cumplirse un año de la puesta de la primera piedra para esta infraestructura científico-técnica en la que se van a probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión.

Durante este último año se ha producido la unión al proyecto de la Comisión Europea y de Italia. Ahora mismo los socios del programa son España, Croacia, la Comisión Europea, Japón e Italia; y hay conversaciones "muy avanzadas" con Alemania para que se una al programa; también con Francia.

Hasta la fecha se han lanzado alrededor de 250 millones de euros en contratos tanto para los trabajos de ingeniería comprometidos, como los de los edificios y parte de los sistemas de planta de la instalación.

Dentro de ello, el consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil ha obtenido la adjudicación del contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del acelerador.

Además, el consorcio IFMIF-DONES España ha abierto una convocatoria de 33 plazas y la idea es que vayan saliendo más para cumplir el objetivo de que el próximo año ya haya al menos 115 profesionales cualificados en todas las áreas. El resto de países e instituciones implicadas en el proyecto también aportarán personal.