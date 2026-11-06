El Ayuntamiento de Granada abre a las aportaciones de la ciudadanía el VI Plan Municipal de Igualdad

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local el proceso de participación ciudadana sobre el borrador del VI Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2027-2032, que se someterá a una consulta pública a través del portal municipal Granada Decide.

El objetivo, según ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, es "abrir el documento técnico" a la ciudadanía, al tejido asociativo y a los agentes sociales y económicos locales para que puedan realizar aportaciones antes de que el texto definitivo sea elevado al Pleno municipal para su aprobación.

"La participación es una parte esencial de la elaboración de este Plan. Queremos que la ciudadanía y entidades que trabajan por la igualdad, así como cualquier persona interesada, pueda conocer el documento, aportar sus propuestas y contribuir a definir las políticas municipales de los próximos años en materia de igualdad entre mujeres y hombres", ha asegurado Saavedra.

El borrador del VI Plan recoge las mejoras y propuestas planteadas a raíz de la evaluación del plan anterior y de un proceso de elaboración técnica que ha contado con la participación en su elaboración del movimiento asociativo partiendo del exhaustivo diagnóstico de la sociedad granadina que se ha realizado para ello.

De esta manera, el Ayuntamiento continúa una trayectoria de políticas municipales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres iniciada a comienzos de la década de 1990 que ha ido incorporando progresivamente la planificación estratégica, la transversalidad de género, la coordinación entre áreas municipales y la participación ciudadana.

El nuevo documento se estructura en cuatro ejes principales de actuación. El eje I, dedicado al ámbito institucional, aborda la transversalidad de género en el Ayuntamiento.

El segundo eje es el socializador en valores igualitarios; el tercer eje se centra en los aspectos relacionados con la lucha contra la violencia de género, mientras que el cuarto aborda la participación y empoderamiento de las mujeres.

Tras la aprobación en Junta de Gobierno Local, el borrador estará disponible en las próximas fechas en el portal de participación ciudadana Granada Decide, donde permanecerá accesible durante unos 20 días para que cualquier persona pueda consultar el documento y presentar propuestas o alegaciones.

Todas las aportaciones recibidas serán analizadas y valoradas técnicamente para determinar su posible incorporación al texto definitivo, que posteriormente se elevará al Pleno.