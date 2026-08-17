El Ayuntamiento de Granada abre este martes una oficina para asesorar a los vecinos afectados por el terremoto

Centro cívico del Zaidín, sede desde este martes, 18 de agosto, de una oficina de atención a los afectados por el terremoto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad Granada tiene previsto abrir este martes, 18 de agosto, una oficina para atender a los vecinos afectados por el terremoto registrado durante la madrugada del sábado. El Consistorio ha elegido el Centro Cívico del Zaidín, uno de los barrios de la ciudad donde se ha concentrado una mayor preocupación y demanda de información, para instalar este servicio que funcionará de 9,00 a 13,00 horas, con cita previa, que podrá solicitarse en el propio centro o por teléfono en el 958 13 09 85.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en una nota informativa, en la que señala que la oficina ha sido coordinada con el Colegio de Abogados de Granada para ofrecer de manera inmediata atención y asesoramiento especializado a los ciudadanos que lo necesiten, facilitando el acceso a la información y a los trámites que puedan derivarse de las consecuencias del seísmo.

El Ayuntamiento ha agradecido al Colegio su colaboración y disposición para incorporarse a esta respuesta, que pretende poner a disposición de los granadinos un servicio próximo, accesible y adaptado a las necesidades que están surgiendo estos días.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que el Ayuntamiento pone este servicio en marcha de manera inmediata y gratuita, donde miembros del Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) asesoraran a los vecinos que demanden sus servicios, facilitándoles los trámites y evitando desplazamientos innecesarios. "Queremos que los granadinos tengan cerca a su Ayuntamiento, especialmente en un momento en el que es comprensible que existan preocupación, dudas o incertidumbre después de lo ocurrido donde este servicio se ofrece de manera gratuita", ha señalado la regidora, que ha agradecido el trabajo y disponibilidad de la institución colegial en la figura de su decano, Leandro Cabrera Mercado.

La alcaldesa ha subrayado que la ubicación de esta oficina en el Zaidín no es casual, ya que se instala precisamente en uno de los barrios donde más peticiones de revisión y más preocupación han trasladado los vecinos". "De esta forma vamos a dar una respuesta cercana, directa y útil, acompañando a las familias y poniendo a su disposición tanto los recursos municipales como el asesoramiento especializado que sea necesario", ha expuesto.

El nuevo punto de atención se suma al amplio dispositivo que el Ayuntamiento de Granada mantiene activo desde las primeras horas posteriores al terremoto de magnitud 5 registrado a las 01,04 horas del sábado, con epicentro en el entorno de Alhendín.

El movimiento se dejó sentir con intensidad en Granada capital y en numerosos puntos de Andalucía y provocó numerosas llamadas de ciudadanos, daños materiales puntuales y desperfectos principalmente en elementos no estructurales de edificios, sin que se hayan registrado víctimas ni daños estructurales graves generalizados.

Desde el primer momento, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, servicios municipales y técnicos especializados trabajan de forma coordinada para atender las incidencias y revisar los inmuebles afectados. Hasta ahora se han registrado a policía local 681 llamadas y 685 servicios requeridos a través del 112, mientras que ha Bomberos se han contabilizado más de solicitudes de inspección y además se han gestionado alrededor de 885 requerimientos y realizado 206 intervenciones de inspección, saneamiento y retirada de elementos inestables, principalmente en la zona Sur de Granada y en distintos puntos del área metropolitana.

A este dispositivo se han incorporado también técnicos municipales, de Protección Civil y profesionales de la arquitectura técnica, que están trabajando de forma coordinada con Bomberos para valorar los inmuebles y establecer las prioridades de actuación. El refuerzo de profesionales permitirá constituir nuevos grupos de inspección y agilizar la respuesta ante el elevado número de solicitudes recibidas.

"Granada está demostrando, una vez más, que sabe responder cuando sus vecinos lo necesitan. Queremos agradecer la responsabilidad, la colaboración y la confianza que están depositando los ciudadanos en nuestros servicios, y destacar la labor del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada y a su presidenta María Paz García, por su implicación de manera voluntaria ante una situación como la que hemos vivido, en el análisis técnico de los edificios", ha añadido Marifrán Carazo.

TRANQUILIDAD TRAS LAS PRIMERAS VALORACIONES TÉCNICAS

Las primeras valoraciones técnicas trasladan un mensaje de tranquilidad. La gran mayoría de los edificios inspeccionados presenta un comportamiento estructural adecuado y los daños detectados corresponden principalmente a grietas, fisuras y desprendimientos puntuales en revestimientos, falsos techos, particiones interiores y otros elementos no estructurales.

Los técnicos están prestando especial atención a los edificios tradicionales construidos con muros de carga, donde las inspecciones requieren una valoración específica.

Una de las zonas que ha concentrado una mayor demanda de los vecinos ha sido precisamente el Zaidín, y de manera particular las viviendas de Santa Adela, donde los técnicos han atendido numerosas peticiones de residentes preocupados por los efectos del movimiento sísmico.

La habilitación de la nueva oficina en el Centro Cívico permitirá reforzar ahora esa atención presencial y facilitar el acompañamiento a los vecinos en los trámites y consultas que puedan plantearse.

"Estamos viendo una enorme capacidad de respuesta de nuestra ciudad. Bomberos está atendiendo cientos de requerimientos, Policía Local mantiene una atención permanente, Protección Civil continúa movilizada y nuestros técnicos están entrando en los edificios para determinar con rigor qué daños se han producido y qué actuaciones son necesarias", ha señalado Carazo.

El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo y continuará priorizando las inspecciones en aquellos inmuebles en los que existan indicios de afección estructural, desprendimientos o cualquier circunstancia que pueda comprometer la seguridad. Al mismo tiempo, se mantiene el seguimiento de las incidencias y la atención a las solicitudes pendientes, mientras la ciudad recupera progresivamente la normalidad.

"Seguimos trabajando y no vamos a bajar la guardia. Vamos a continuar atendiendo las solicitudes, reforzando las inspecciones y poniendo todos los recursos disponibles al servicio de los granadinos", ha concluido Carazo.