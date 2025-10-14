El Ayuntamiento de Granada acoge el II Foro Internacional por la Paz, que reúne a expertos y entidades internacionales

La concejala delegada de Políticas Sociales, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, en la presentación del II Foro Internacional por la Paz que se celebrará en Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Políticas Sociales, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, junto a la Secretaria General de la Universidad de Granada (UGR), María del Carmen García; el director de la Fundación Unamos Culturas, Julián Ramírez García, y el patrono de la Fundación Unicaja Alberto Fernández, han presentado en la mañana de este martes el II Foro Internacional de Paz Granada 2025, que tendrá lugar entre el 20 y el 25 de octubre en la capital y en la provincia y reunirá a expertos, líderes sociales y entidades de todo el mundo.

Según ha comunicado el Consistorio local en una nota, el evento, organizado por la Fundación Unamos Culturas y coorganizado por la UGR, a través de su Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ), cuenta con la colaboración de la administración local, la Diputación Provincial de Granada, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) y del patrocinio de Fundación Unicaja, así como de otras instituciones nacionales e internacionales.

Este foro propone un programa "amplio y diverso" que combina conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres y actividades culturales, con el objetivo de "promover el diálogo intercultural, la educación para la paz, la memoria histórica, la reconciliación, la diversidad y la ciudadanía global".

La inauguración oficial se celebrará el próximo lunes, 20 de octubre, a las 10,00 horas en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, con la participación del músico Miguel Ríos. Asimismo, otra de las citas "destacadas" será el homenaje a Federico Mayor Zaragoza, exrector de la Universidad de Granada y exdirector General de la Unesco.

Al hilo, en la noche del lunes 20 se inaugurará el 'Mural de Mariana Pineda', obra del artista costarricense Michael Picado, en la Escuela de Arte de Granada, dentro de la exposición 'Trazos de Paz', como "tributo a su legado de libertad y dignidad".

Durante la semana se desarrollarán conferencias y paneles con figuras internacionales de "gran relevancia", entre ellas el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, el Padre Francisco de Roux; el Embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila; la Embajadora de Ecuador, Wilma Andrade; la representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) el doctor Adrianus Koetsenruijter; el director de Capaz, el doctor Stefan Peters; la catedrática del London School of Economics (LSE) la doctora Jenny Pearce; el jefe del Departamento de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala, el doctor Ashok Swain y el secretario general de la China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation (Cbcgdf), el doctor Jinfeng Zhou, entre otros expertos y líderes internacionales "comprometidos con la construcción de paz".

VARIADAS CITAS A LO LARGO DE LA SEMANA

El martes, 21 de octubre, el Ayuntamiento de Granada acogerá en su Patio Central la inauguración de la exposición 'Mundos Posibles', de las artistas mexicanas Orietta Aguilar y Erika Won, y el miércoles 22 la Casa Max Moreau será escenario de la exposición 'Acuarela por la Paz: 77 años sin ejército', en homenaje a Costa Rica y a "su ejemplo histórico de pacifismo institucional".

Asimismo, el jueves 23 de octubre, se presentará el mural de "figuras representativas" en la historia de la sociología y la política, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un "gesto simbólico de juventud, conciencia y participación universitaria".

El foro concluirá el viernes, 24 de octubre, con el concierto 'Desaprender la guerra' del cantautor Luis Guitarra, que se celebrará a las 18,30 horas en el Colegio Cardenal Cisneros, seguido de la ceremonia de clausura.

También, el sábado 25 de octubre, el Instituto Confucio conmemorará el Día Internacional de Confucio por la Paz con una jornada cultural y académica abierta al público.

UN FORO DE "ENVERGADURA INTERNACIONAL"

Según la concejala Amparo Arrabal, para el Ayuntamiento de Granada es un "orgullo" acoger un foro de esta "envergadura internacional, que convierte nuestra ciudad en un espacio vivo de reflexión, encuentro y compromiso con la paz".

Al hilo, Arrabal ha afirmado que "la diversidad, la memoria, la reconciliación y la educación" son valores que "nos conciernen a todos", y este foro permitirá que Granada sea el escenario del "diálogo entre continentes, culturas y generaciones".

La edil ha subrayado que las políticas sociales "deben hablar de paz", no solo como ausencia de conflictos, sino como "construcción diaria de justicia, solidaridad y cohesión social".

"Que las personas mayores, aquellas con discapacidad, las familias y los colectivos más vulnerables puedan participar activamente es una prioridad para nosotros", ha añadido.

Asimismo, Arrabal ha concretado que desde el Consistorio se pondrán a disposición espacios municipales para actividades del foro y se establecerán canales de colaboración directa con asociaciones locales, centros educativos y entidades que trabajan "en el ámbito de la paz, la inclusión, la memoria y la diversidad".

Por su parte, Fernández, ha expresado que es "muy importante" para la Fundación Unicaja que "en los tiempos que corren nos centremos en la paz", y ha destacado la programación "muy extensa y variada" que reconoce a "importantes figuras granadinas" como Federico García Lorca o Miguel Ríos.