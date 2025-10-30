El Ayuntamiento de Granada activa el nuevo contrato mejorado de jardines, de más de 47 millones de euros

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada cuenta con un nuevo contrato de conservación de jardines y zonas verdes que busca garantizar la mejora integral del cuidado del patrimonio vegetal urbano en todos los distritos de la ciudad y que alcanza una inversión de 47 millones de euros.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha anunciado la entrada en vigor de los dos lotes que conforman este servicio, destacando que se trata de "contratos esenciales que hemos mejorado con enorme esfuerzo que nos permitirá disfrutar de una Granada más verde, más cuidada y más amable, en línea con nuestro modelo de ciudad: Granada para Vivir".

El nuevo contrato, dividido en dos lotes alcanza una inversión total de 47.661.889,35 euros para un periodo de tres años prorrogables por otros dos, lo que supone un incremento anual de 1,5 millones de euros respecto al contrato anterior y un aumento medio del 30 por ciento en la dotación presupuestaria.

Según la alcaldesa, "este es un contrato que mejora la calidad del servicio, multiplica la capacidad de actuación y refuerza el mantenimiento y cuidado continuo de los parques, jardines y arbolado de todos los barrios. Granada da un paso más hacia una gestión del cuidado de nuestros parques con más presupuesto, más eficiente que exige el compromiso de todos ".

Carazo ha destacado que el contrato "afecta al mantenimiento de 56.849 árboles en toda la ciudad" y "permitirá mejorar la imagen de nuestros parques y jardines, reforzando el trabajo diario de los equipos municipales".

Asimismo, ha destacado que "este contrato es posible gracias a la rigurosa gestión económica del equipo de gobierno, que está permitiendo aumentar las dotaciones de todos los servicios esenciales que inciden directamente en la vida de los granadinos".

MÁS MEDIOS

El lote 1 del contrato, formalizado el 1 de septiembre de 2025 corresponde a los distritos Norte, Chana, Beiro y Genil, con un presupuesto total de 22.591.429,40 euros y una superficie de 660.348 metros cuadrados de terreno cultivable y 28.495 árboles.

El lote 2, formalizado el 1 de junio de 2025 abarca los distritos Zaidín, Ronda, Centro y Albaicín, con un presupuesto de 25.070.459,95 euros con 28.495 árboles y 454.777 metros cuadrados de terreno cultivables, adjudicados a la empresa Eulen.

Carazo ha subrayado que "por primera vez, los dos lotes del contrato de jardines cubren de forma homogénea toda la ciudad, asegurando el mismo nivel de atención y calidad en todos los distritos y barrios de nuestra ciudad.

El contrato incorpora un incremento en el presupuesto destinado al personal y recursos permanentes que garantizarán la cobertura total del servicio en todas las categorías profesionales, evitando vacíos en la plantilla.

También refuerza la dotación de medios con una flota ampliada de vehículos y maquinaria. Las empresas adjudicatarias aportarán, sin coste para el Ayuntamiento, 660 jornadas adicionales de auxiliar jardinero, lo que permitirá reforzar las tareas de mantenimiento en momentos de mayor necesidad, además del suministro gratuito de 240 árboles de distintas especies.

NOVEDADES TÉCNICAS

Entre las principales novedades técnicas, el contrato introduce sistemas automatizados de riego y telegestión, con control remoto y detección de averías, así como redes de riego inteligentes que permitirán un uso más eficiente del agua.

Además, se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) para aprovechar el agua de lluvia como reserva hídrica del suelo, reduciendo el consumo y evitando vertidos innecesarios al saneamiento.

El contrato incluye un programa permanente de conservación que abarca todas las tareas de jardinería y mantenimiento general: entrecavados, escardas, trabajos en arbolado, cuidados de arbustos y plantas de temporada, labores en praderas, tratamiento de restos vegetales, gestión de plagas, limpieza y mantenimiento de las infraestructuras de riego.

También contempla trabajos especiales para la renovación y mejora de jardines, suministro de plantas y materiales y actuaciones imprevistas que permitan una respuesta rápida ante cualquier incidencia.