El Ayuntamiento de Granada activa la transformación urbanística del entorno de los Jardines López-Font

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado este viernes de que ha desbloqueado el expediente de reparcelación de los Jardines López-Font "tras dos décadas de parálisis", reactivando así una transformación urbana "largamente demanda que permitirá conectar Camino de Ronda y Arabial, así como generar nuevos espacios verdes y mejorar la integración urbana del barrio".

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local del expediente que establece la reordenación de los 4.409,75 metros cuadrados de superficie (2.282,11 de suelo con aprovechamiento de titularidad privada y 2.127,64 de suelo sin aprovechamiento de titularidad municipal, incluido el espacio bajo el que discurre un tramo entubado de la Acequia Gorda) en dos parcelas que atenderán a uso residencial con una superficie de 500 metros cuadrados cada una de ellas para no menos de 20 viviendas y sus correspondientes aparcamientos, uso terciario para albergar servicios y actividad económica de proximidad y zonas verdes.

"Estamos recuperando para Granada y para sus ciudadanos un proyecto que llevaba casi veinte años guardado en un cajón en lo que supone un ejemplo más de la apuesta firme de este equipo de gobierno por modernizar la ciudad, dotarla de más servicios y avanzar hacia un modelo de urbanismo más ordenado, más útil y más verde", ha aseverado el portavoz.

En concreto, y según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, la reordenación cuenta con unos gastos de urbanización previstos de 373.806,91 euros y supondrá una intervención clave para la futura estructura urbana de la zona, ya que permitirá crear un nuevo viario que por fin dará continuidad al bulevar conectándolo con Camino de Ronda, mejorará la movilidad mediante una parcela específica para aparcamiento, impulsará la actividad económica y residencial y dotará de zonas verdes y corredores peatonales el entorno para el disfrute de los ciudadanos.

Saavedra ha explicado que la tramitación urbanística permanecía atascada desde 2005 y ha destacado el trabajo que está realizando el área de Urbanismo para agilizar expedientes complejos que, durante años, impidieron desarrollar zonas estratégicas de Granada, como está siendo el caso reciente de otros espacios urbanísticos como La Azulejera o Villa Pineda.

Así, la aprobación de este proyecto "no sólo viene a reparar una situación de bloqueo administrativo, sino que abre la puerta a una transformación urbana y a la recuperación de un gran vacío en pleno entramado urbano para dotarlo de espacios públicos que conecte mejor nuestros barrios", ha destacado. Con la aprobación del proyecto de reparcelación, que ordena la totalidad de la unidad de actuación, el Ayuntamiento podrá continuar ahora con los siguientes pasos urbanísticos y administrativos que conducirán a la ejecución definitiva de la urbanización del ámbito.