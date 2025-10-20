El Ayuntamiento de Granada acusa al PSOE de "fines partidistas" en sus críticas sobre el mantenimiento de los jardines

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Mantenimiento de Granada, Francisco Almohalla, del PP, ha acusado al grupo municipal socialista de "fines partidistas" en las declaraciones que ha hecho este lunes el edil del PSOE Jacobo Calvo sobre el cuidado y limpieza de los parques y jardines de esta ciudad andaluza, que tiene un nuevo contrato para ello.

Así lo ha indicado en un audio remitido a los medios Almohalla que ha indicado que este contrato dotará de "mayores prestaciones" en el cuidado y limpieza de los jardines "dentro del modelo de ciudad impulsado" por la alcaldesa, Marifrán Carazo, para una "Granada para vivir" y tras otro "deficitario a nivel de presupuesto" que ha dicho que fue "heredado a la vez que padecido" y que "no venía a cubrir ni los servicios mínimos".

Según Almohalla, la crítica del PSOE "para nada se corresponde con la realidad" y "sólo tiene fines partidistas, pero que no contribuyen en nada a una oposición constructiva, como debería de ser su papel, que pueda contribuir a la mejora y a la calidad de vida" de los vecinos.

Apenas hace un mes, se firmó el nuevo contrato de jardines, ha detallado el edil de Mantenimiento, que ha indicado que su puesta en marcha contiene un periodo de adaptación de tres meses, el cual, una vez finalizado, dará lugar a la entrada en vigor del "cien por cien" de los servicios adjudicados.

"Dotado económicamente con un millón y medio de euros más", podrá "permitir dar a la ciudad la calidad que merecen los granadinos", ha detallado Almohalla, que, frente a las críticas por el "deterioro en algunas zonas verdes de la ciudad", ha dicho que "todos debemos de saber que la situación anterior y la falta de recursos no ha permitido ni el mero hecho de poder plantar lo más elemental para que nuestros parques y jardines luzcan en todo su esplendor".

Se ha referido a "la enorme labor" del área municipal de Economía para "poder sanear" la "deuda heredada de este contrato", con lo que se ha procedido a la dotación económica para "mantener ese equilibrio en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad", trabajándose en un plan de choque para intervenir en las zonas más deterioradas para poder ponerlas "a punto en el menor tiempo posible".