El Ayuntamiento de Granada adjudica el contrato extraordinario para la eliminación de pintadas vandálicas en el Albaicín

GRANADA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada da un nuevo paso en su estrategia para la protección y el cuidado de la ciudad. Para ello, y junto a la inminente entrada en vigor del nuevo contrato del servicio de limpieza viaria que refuerza la eliminación de las pintadas vandálicas mediante dos brigadas de operarios destinadas específicamente a ello, ya ha adjudicado a través de la Agencia Albaicín un nuevo contrato que permitirá realizar un plan de choque de limpieza de muros, paredes y fachadas en el conjunto histórico de la ciudad (Albaicín-Centro).

"Se trata", ha aseverado en una nota el concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, "de una actuación estratégica orientada a la conservación del patrimonio, la mejora del paisaje urbano y el refuerzo de la imagen turística de Granada" y que responde a una de las grandes prioridades del equipo de gobierno: "Proteger el patrimonio histórico de Granada y preservar la imagen de una ciudad que es referente cultural y turístico a nivel internacional".

El contrato, adjudicado a la empresa Proliser S.L. por un importe de 117.061 euros, permitirá intervenir de forma planificada y continuada los elementos arquitectónicos y mobiliario urbano de uno de los entornos patrimoniales más sensibles y emblemáticos de la ciudad, dejándolos así libres de estas pintadas vandálicas que suponen "un grave deterioro visual y material en espacios de altísimo valor patrimonial".

Además de todo ello, la lucha contra las pintadas en la ciudad contará con el refuerzo que supondrá, dentro del nuevo contrato de limpieza, la creación de dos brigadas especializadas en la limpieza de pintadas vandálicas, operativas de forma continuada y que, junto a la apuesta del equipo de gobierno por medidas disuasorias como el aumento de las sanciones y la instalación de cámaras, deben contribuir a borrar estas pintadas de las paredes y de los edificios de la ciudad.

Según ha detallado Ferreira, el contrato permitirá actuar sobre bienes inmuebles de titularidad municipal, espacios públicos del conjunto histórico, elementos singulares del patrimonio urbano como aljibes, fuentes, esculturas o barandillas, así como sobre fachadas y elementos visibles de titularidad privada dentro del ámbito de actuación, siempre conforme a los criterios técnicos y procedimientos establecidos por la Agencia Albaicín.

"El cuidado del espacio público es también una forma de cuidar nuestra identidad y nuestro principal activo turístico", ha señalado Ferreira, quien ha destacado que "una ciudad que protege su patrimonio es una ciudad que genera confianza, calidad de vida y oportunidades".

El edil ha explicado que todas estas actuaciones de limpieza se llevarán a cabo mediante técnicas específicas y respetuosas con los materiales originales, compatibles con la normativa de protección patrimonial, y priorizando tanto los enclaves de mayor valor histórico como aquellos espacios con mayor tránsito ciudadano y turístico.

Además, el contrato incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, con el uso de productos biodegradables, procedimientos de bajo impacto y sistemas de seguimiento que permitirán una respuesta ágil ante nuevas incidencias.

De hecho, el contrato contempla también medidas preventivas y tratamientos antipintadas, lo que facilitará el mantenimiento a largo plazo de los espacios intervenidos y contribuirá a disuadir futuras acciones vandálicas.

Según ha recordado Ferreira, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de mayo un expediente de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por parte de la Agencia Albaicín de 300.000 euros procedentes de remanentes de tesorería destinados a poner en marcha una intervención urgente de eliminación y limpieza de pintadas vandálicas en espacios públicos y del patrimonio cultural del Albaicín y el centro histórico.

El contrato --que contempla el estudio de necesidades y plan de acción, la limpieza y pintura de 1.700 m2 de superficie y el tratamiento antigrafiti de 1.000m2 de tratamiento antigrafiti-- ha sido adjudicado finalmente por 117.061 euros, lo que permitirá emplear el remanente para el mantenimiento que sea necesario realizar y para su posible prórroga.

Este contrato se enmarca dentro de la labor que la Agencia Albaicín viene desempeñando desde su creación para combatir la proliferación de pintadas vandálicas que afectan negativamente a la imagen, percepción y conservación del conjunto histórico de Granada y cuya correcta eliminación es fundamental para garantizar el adecuado mantenimiento del espacio urbano, la protección del paisaje cultural y la preservación de bienes inmuebles, mobiliario urbano y elementos arquitectónicos, especialmente en entornos patrimoniales de alta sensibilidad.

Según ha apuntado el concejal, este tipo de actuaciones requiere de una infraestructura técnica especializada y de recursos humanos cualificados capaces de intervenir con eficacia y respetando la integridad de los materiales y superficies intervenidas, por lo que resulta necesario contar con un proveedor externo que pueda prestar este servicio con máximas garantías técnicas de conservación, sostenibilidad y eficiencia.

Con la adjudicación de este nuevo contrato, el refuerzo de las brigadas de limpieza anti pintadas vandálicas y la futura entrada en funcionamiento de 19 nuevas cámaras en el casco histórico, el Ayuntamiento de Granada refuerza su compromiso con la revitalización de los barrios históricos, la defensa del paisaje cultural y la convivencia ciudadana, avanzando en un modelo de ciudad que conjuga conservación patrimonial, sostenibilidad y excelencia turística.