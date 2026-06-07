Ayuntamiento de Granada adjudica la zona infantil de la Avenida Federico García Lorca con una inversión de 422.000 euros

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado a la empresa HPC Ibérica S.A. las obras para la construcción de una gran zona de juegos infantiles en la Avenida Federico García Lorca, una actuación incluida en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 que contará con una inversión de 422.212,33 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, la intervención se desarrollará en el bulevar central de la avenida, frente al Complejo Deportivo Antonio Prieto, donde actualmente existe una amplia explanada sin equipamientos infantiles.

Asdí, el proyecto permitirá transformar este espacio en un nuevo punto de encuentro para las familias del Distrito Beiro mediante la creación de dos grandes zonas de juego situadas a ambos lados del paseo peatonal existente, ha explicado.

La actuación ha sido diseñada para ofrecer propuestas de ocio dirigidas a diferentes edades y capacidades, incorporando elementos inclusivos que "permitan el disfrute de niños con distintas necesidades y favorezcan un uso compartido y accesible del espacio público", según ha indicado la Administración local.

Entre los principales equipamientos previstos destacan dos grandes conjuntos de juego de tipo 'Metrópolis', formados por torres, plataformas conectadas, pasarelas, zonas de trepa y toboganes de distintas alturas. Diseñados para diferentes grupos de edad, estos elementos fomentarán la actividad física, la imaginación y el juego en grupo.

El parque incorporará además un juego giratorio tipo wok, un circuito de cuerdas para potenciar el equilibrio y la coordinación, columpios convencionales y un gran columpio colectivo de cuerdas con capacidad para seis usuarios simultáneamente.

La seguridad y la accesibilidad serán dos de los ejes fundamentales del proyecto. Todos los elementos se instalarán sobre pavimento continuo de caucho amortiguante, diseñado para minimizar el riesgo de lesiones por caída.

Este pavimento incorporará además diseños lúdicos integrados en la propia superficie, ampliando las posibilidades de juego y aprendizaje mediante elementos gráficos y educativos. Junto a las áreas de juego, el proyecto contempla la creación de nuevos espacios de estancia destinados a las familias y acompañantes.

Para ello se instalarán bancos, papeleras y fuentes accesibles de doble vaso, favoreciendo un uso cómodo y funcional del entorno. La intervención incorporará asimismo una importante mejora paisajística y ambiental mediante la plantación de 22 árboles de gran porte, entre ellos ejemplares de almez (Celtis australis), seleccionados para proporcionar amplias zonas de sombra una vez completado su desarrollo.

El diseño se completará con dos grandes jardineras circulares sobreelevadas, una en cada área de juego y con cuatro metros de diámetro, concebidas como elementos ornamentales que aportarán identidad al conjunto y que, al mismo tiempo, servirán como zonas de asiento y descanso para las familias.

El proyecto prevé además la ejecución de una nueva red de riego para garantizar el adecuado mantenimiento de las zonas verdes y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED de alta eficiencia energética.

La actuación contempla la colocación de columnas modelo Genil de 3,5 metros de altura equipadas con luminarias LED regulables, que reforzarán la iluminación del entorno, mejorarán la seguridad y favorecerán el uso de este espacio durante las horas nocturnas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "este proyecto se alinea con nuestro compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia y con el objetivo de seguir construyendo una Granada más accesible, inclusiva y pensada para las familias".

"No hablamos únicamente de instalar nuevos juegos infantiles, sino de crear un espacio público de calidad, con zonas de sombra, áreas de descanso, accesibilidad universal y propuestas de ocio para niños de diferentes edades y capacidades. Queremos que nuestros barrios cuenten cada vez con más lugares donde convivir, jugar y disfrutar de la ciudad en familia", ha subrayado la primera edil.

Esta actuación se integra en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, que contempla más de 60 intervenciones en todos los distritos de la ciudad con una inversión cercana a los 40 millones de euros para mejorar espacios públicos, reforzar la accesibilidad y seguir avanzando en una Granada más amable e inclusiva.

La nueva zona infantil de la Avenida Federico García Lorca se suma a otras actuaciones ya ejecutadas o en marcha para ampliar y mejorar los espacios de juego y encuentro para las familias en la ciudad, como la renovación de las áreas infantiles de la calle Martínez Campos y la Avenida de Cervantes, las proyectadas en la Glorieta de Arabial, la Plaza Miranete, la Plaza de Gracia y la Plaza Pintor López Mezquita, así como la segunda fase del Parque de las Familias, llamada a convertirse en uno de los grandes referentes del ocio, la cultura y el encuentro familiar en Granada.